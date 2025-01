Una Claudia Pina estel·lar impulsa el Barça a la final

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va superar ahir per 3-0 l’Atlètic de Madrid, impulsat per un doblet d’una estel·lar Claudia Pina, que va encarrilar l’accés blaugrana a la final de la Supercopa d’Espanya Femenina que es disputa a Leganés, abans que Caroline Graham Hansen anotés el tercer en el temps afegit. El conjunt blaugrana espera rival per a la final de diumenge, que es decidirà avui en la segona semifinal entre el Reial Madrid i la Reial Societat (19.00). En un Municipal de Butarque amb moltes cadires buides, les culers van començar dominant i quan semblava que el 0-0 es mantindria en el descans, Claudia Pina va connectar un gran xut des de la frontal de l’àrea que va suposar l’1-0 al 44. La blaugrana va repetir com a golejadora al minut 73, quan va aprofitar el rebuig d’una falta lateral per resoldre amb un altre cop amb la dreta de primeres impossible per a Larqué (2-0). L’equip madrileny va provar d’atansar-se al marcador a la desesperada, però Graham Hansen va anotar el 3-0 al 92.

La RFEF va explicar que el partit no va poder comptar amb el VAR fins al minut 70 “per problemes tècnics de Mediapro”, el proveïdor del servei i va exigir “les corresponents explicacions a l’empresa”.

Després del partit, Cata Coll es va mostrar molt crítica amb la idea de portar aquest torneig a l’Aràbia. “No sabem res, com a mallorquina vaig ser molt conscient del que van patir les dones dels jugadors. Cal estudiar-ho bé això”, va expressar.