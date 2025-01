Sinner segueix ferm en la defensa del seu títol i ja és a semifinals

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Jannik Sinner, número u del món, es va ficar ahir en les semifinals de l’Open d’Austràlia, primer Grand Slam de la temporada, després de guanyar en quarts de final Alex de Miñaur en tres sets (6-3, 6-2, 6-1) en una hora i 50 minuts de partit. Sinner continua ferm en la seua defensa de l’Obert d’Austràlia. En el duel de quarts de final davant del local De Miñaur, número vuit del món, va desplegar el seu millor tenis per passar per sobre del rival i ficar-se en la cinquena semifinal de Grand Slam de la seua carrera. Tot va funcionar a la perfecció en el joc de l’italià, que va acabar el partit sense cedir un sol break en contra. A més, el número u del món va estar excel·lent en la sacada, amb la qual va guanyar més del 80% dels punts que va disputar. Ara, a semifinals, l’italià s’enfrontarà al nord-americà Ben Shelton, que es va desfer en el seu duel de quarts de final de l’italià Lorenzo Sonego en quatre sets (6-4, 7-5, 4-6, 7-6) en tres hores i 53 minuts de partit. Així, el número 20 del món es fica en la segona semifinal de Grand Slam de la seua carrera, després de la disputada a l’US Open dle 2023. En el quadre femení, la polonesa Iga Swiatek va accedir a les semifinals després de passar per sobre de la nord-americana Emma Navarro en dos sets (6-1, 6-2) en una hora i 31 minuts. La número dos del món segueix imparable a la recerca del seu primer títol a Melbourne i continua sense cedir una sola mànega en el torneig. La polonesa es batrà avui en semifinals a la nord-americana Madison Keys, que va véncer a quarts la ucraïnesa Elina Svitolina en tres sets (3-6, 6-3, 6-4). Badosa s’enfrontarà a la número u del món, Arina Sabalenka, en l’altra semifinal, que obrirà la jornada (9.30).