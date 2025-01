De ser un hobby a competir

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tàrrega Rugby, vinculat al Club Esportiu Alba, va presentar dimecres l’equip, així com la nova equipació que ha estat finançada per diversos patrocinadors com Culinarium, Cartaes, Lloret Andreu Automoció, Estudi 2Angles i Taller Freixas.

Jordi Garriga, coordinador del Club Esportiu Alba i impulsor del projecte, va explicar que “l’any passat vam començar fent entrenaments per gaudir i conèixer aquest esport però, a mesura que anaven passant els mesos, vam veure que hi havia una evolució i vam decidir competir en una Lliga federada”.

És el segon equip lleidatà d’aquest esport després de l’Inefc Lleida i competeix a la Cinquena Catalana. De moment ha guanyat un partit i n’ha perdut un altre. El 8 de febrer debutarà a casa, al camp municipal Joan Capdevila, per la qual cosa conviden la ciutadania a animar-los. L’equip compta amb 32 jugadors federats encara que en els entrenaments, que es porten a terme dos vegades per setmana, assisteixen unes 40 persones. Garriga va fer una crida perquè “els interessats vinguin als entrenaments, ja que la filosofia de la CE Alba és adaptar l’esport a tothom”.

L’entrenador, Mario Vieira, va afirmar que “l’equip està preparat, els nois no havien jugat mai i realment ho estan fent molt bé”. Per la seua part, Alba Coma, gerent de Cartaes, va dir que col·laboren en el projecte perquè “es tracta d’un esport inclusiu i minoritari” mentre que Arnau Torres, de Culinarium, va explicar que “vam veure oportú col·laborar amb aquest equip que està començant”.