Marc Garcia: "A l'equip li falta regularitat"

El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, té clar que al seu equip "li falta regularitat" i que "en cert moments, ens hem acomodat una mica", just abans de visitar aquest diumenge el Cornellà (18.00), un altre dels equips de la zona baixa, que en els últims partits han costat molts punts al conjunt blau, que ara mateix és setè, a un punt del play-off i a quatre del líder, el Sant Andreu.

L'entrenador d'Alzira ha reconegut que "en moments més límit, en contextos més incòmodes, hem competit millor", posant com a exemple l'últim partit contra l'Atlètic Balears, tot i l'empat final (1-1). "És una llàstima, perquè si pots competir contra els grans i després en partits a casa en partits a priori més còmodes, et deixes punts, és un problema més d'actitud i això és una cosa que hem de corregir", ha admès.

Tot i això, ha deixat clar que "el got l'hem d'intentar veure mig ple, perquè seria injust valorar si estem bé o estem malament per una jugada a l'últim minut. D'haver guanyat l'altre dia, estaríem segons a dos punts del líder i tot semblaria molt diferent". "Jo crec que estem molt més a prop d'estar bé del que pot semblar. Hem pogut guanyar els tres partits i ara la sensació seria molt diferent. Fem autocrítica i sabem què hem de millorar, però des de l'optimisme es treballa molt millor", ha reflexionat.

No obstant, ha deixat clar que "una victòria ens aniria a tots bé a nivell anímic i reforçaria la feina que estem fent bé, perquè el final de l'altre dia va ser molt cruel. Però els equips gran són els que se saben refer i nosaltres intentarem ser-ho". A més, ha alertat sobre la dificultat que tenen els partits a casa d'un Cornellà que "viu el seu millor moment", amb quatre victòries en els últims sis partits, cosa que li ha permès sortir del descens directe i situar-se en play-out.

"Els partits allí son de pocs còmodes, el Cornellà sempre intenta que passin poques coses, que hi hagi molts duels i molta pilota aturada. Si aconseguim ser forts en aquests aspectes, serem forts en la resta, però hem de saber baixar al fang i sentir-nos-hi còmodes, perquè si no ens imposem, portaran el ritme del partit", ha desenvolupat el tècnic.

A més, ha lamentat que "en tres setmanes, hem vist tres versions molt diferents del Lleida. La regularitat és el que et porta a un nivell per sobre dels altres, si no aconseguim això, tindrem un problema, perquè si en algun moment ens deixem anar, tornarem a caure en una trampa".

Sobre l'estat físic de la plantilla, Marc Garcia ha actualitzat que Sergio Buenacasa ha de passar aquesta tarda de divendres les proves per determinar l'abast de la seva lesió, però ha comentat que "per sort, hem descartat una lesió greu".