Sanció de 25 partits a un jugador per agredir l'àrbitre

El subcomitè de competició de la delegació territorial de la Federació Catalana de Futbol va acordar ahir sancionar amb 25 partits de suspensió el jugador de l’Escola Futbol Base Guissona J.M.C. “per agredir l’àrbitre, que va necessitar atenció mèdica, o, sense això, considerant que hi ha hagut un risc greu” durant el partit disputat dissabte davant de l’Agramunt Escola Gerard Gatell B corresponent al grup 28 de la Quarta Catalana, segons consta a l’informe de sancions que publica la FCF.

Val a recordar que a l’annex de l’acta, el col·legiat Y.M.R., menor d’edat i que portava el braçalet que identifica aquesta circumstància, va fer constar que va rebre “una violenta empenta” per part de l’esmentat jugador que identifica amb nom i dorsal. L’àrbitre, que va decidir suspendre el partit cap al minut 65 amb 0-2 al marcador, va afegir en el redactat que a conseqüència de l’agressió va caure a terra i va patir “un fort dolor al braç dret” causant-li una lesió al colze, per la qual cosa va ser atès als CAP de Guissona, Tàrrega i Montblanc, segons detalla.

El càstig s’endureix per protegir aquesta part del col·lectiu arbitral que porta uns braçalets distintius

El subcomitè ha aplicat l’article 322.2, imposant el màxim càstig –25 partits–, en el qual es diu que “la sanció serà per un període de sis mesos a un any o de 25 partits en una temporada, si a l’ofès, sense patir lesió, necessités assistència mèdica o, sense això, es considerés que hi va haver risc greu, atesa la naturalesa de l’acció, sempre que aquesta no constitueixi falta més greu”. Es dona la circumstància, a més, que l’agressió la va patir un àrbitre menor d’edat, la qual cosa va provocar un fort malestar en el col·lectiu arbitral, que va exigir que es prenguin mesures i, segons va informar aquest diari dimarts, confiaven que l’agressor rebés una dura sanció.

Des d’aquesta temporada tots els àrbitres de futbol i futbol sala menors de 18 anys van identificats amb un braçalet específic per visibilitzar la seua condició de menors d’edat en una acció conjunta posada en marxa pel Comitè Tècnic d’Àrbitres de la FCF i la Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Es tracta d’un senyal d’advertència i per recordar l’enduriment de les sancions per qualsevol tipus d’agressió a aquesta part del col·lectiu.

Pel que respecta al partit Artesa Lleida-Rosselló del grup 27 de Quarta Catalana, que va ser suspès al sentir-se amenaçat l’àrbitre a causa d’una baralla entre els dos equips després de l’expulsió d’un jugador local, el subcomitè aplica l’article 342 i imposa una multa (entre 16,03 i 200,43 euros però no l’especifica) al club local, a més de comminar les dos entitats a trobar una data per reprendre el joc.