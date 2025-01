Circuit de campions

Els aficionats al motociclisme que s’entrenen habitualment al Circuit de Menàrguens saben que, a més de practicar el seu esport favorit, si tenen sort podran compartir aquest espai amb campions del món, ja que pilots que tenen un o més títols al seu palmarès, com Joan Mir, Marc Márquez, Tito Rabat, Brad Binder, Pol Espargaró, Aleix Espargaró o l’actual campió de MotoGP, el madrileny Jorge Martín, s’entrenen amb freqüència en aquesta instal·lació lleidatana. “Gairebé cada setmana tenim a Menàrguens pilots del Mundial de Velocitat”, explica Joan Carles Franco, gerent de la instal·lació.

No només l’utilitzen pilots de la màxima categoria mundialista, també ho fan alguns de Moto2, com Marcos Ramírez, Xavi Artigas o Diogo Moreira, el pilot brasiler establert a Alcarràs; de Moto3 com el japonès Ryusei Yamanaka o de pilots del Mundial de Superbikes o de Moto E (elèctriques).

Sobre els motius que els porten a tenir el de Menàrguens com un dels circuits en els quals preparar-se al llarg de la temporada, Franco destaca que “és una pista molt tècnica que té el seu punt de complicació i que els va molt bé”, i afegeix que “fonamentalment són pilots que tenen la residència a Barcelona o a Andorra i aquesta ubicació els evita haver de fer desplaçaments més llargs. Aquí poden treballar molt el físic i els ajuda a guanyar força per fer una bona temporada”.

El gerent de la instal·lació explica que “també busquen la discreció que aquí els oferim. Es poden entrenar també amb motos d’altres marques i aquí poden treballar tranquils, perquè ho fan a porta tancada i no han d’estar pendents de si hi ha fotògrafs o mitjans de comunicació,” valora.

Admet també que la presència d’aquests campions i pilots mediàtics ajuda que utilitzin la instal·lació motards amateurs. “Menàrguens ja és un circuit conegut i que vinguin aquí pilots famosos ens ajuda a publicitar-nos i són molts els que tenen el motociclisme com a hobby i els fa gràcia poder rodar amb ells o fer-s’hi fotos”.

Franco afirma que la tranquil·litat que troben a Menàrguens afavoreix el contacte amb els pilots amateurs. “Aquí es mostren molt assequibles, no tenen pressió, no hi ha premsa, venen a fer el seu treball i és fàcil fer-se fotos amb ells. Es troben a gust sense la pressió mediàtica que els acostuma a acompanyar”, indica.

El Circuit de Menàrguens té una longitud de 1.175 metres i 10 d’ample, la qual cosa el fa ideal per practicar esports de motor. A la instal·lació no només es pot practicar el motociclisme, també és un espai per rodar en karts i últimament també per a un esport de moda i en creixement, els patinets elèctrics.

En aquest sentit, el circuit tornarà a tancar aquest any el Xelectrics Championship, un campionat d’Espanya oficiós de patinets elèctrics que organitzen els lleidatans Xavier i Ramon Boncompte. Ja va acollir l’any 2024 l’última prova i en aquest 2025 repetirà en una competició que se celebrarà els dies 25 i 26 d’octubre.