El Lleida porta la Paeria al jutge per la gespa

El Lleida CF ha decidit portar la Paeria davant del jutge perquè sigui aquest qui decideixi si és el club o el consistori el qui ha d’assumir totes les despeses derivades de les obres fetes l’estiu passat per al canvi de gespa del Camp d’Esports.

Val a recordar que la Paeria va desautoritzar el Lleida a fer les esmentades obres perquè el club no havia seguit el protocol fixat pel consistori per demanar permís a través del departament de Patrimoni. Al novembre la Paeria va resoldre l’expedient incoat d’ofici i va disposar que fos el Lleida el que es fes càrrec de les despeses.

El club va presentar recurs al·legant que “l’actual conveni (de cessió d’ús del Camp d’Esports de 7 de juliol del 2017 tot i que val a recordar que el Lleida juga gràcies a la suspensió cautelar de la decisió presa pel ple municipal el 28 de gener de 2022, en el qual es va acordar rescindir per unanimitat el conveni d’ús) estableix que quan es tracta de grans reparacions, ha de ser l’ajuntament el que assumeixi les despeses.

El cost total de les obres ascendeix a uns 55.000 euros, dels quals 38.000 corresponen a la substitució de la gespa i 17.000 a la gestió de residus derivats de l’execució dels treballs.

Mentrestant, se segueix a l’espera de la resolució judicial per l’ús de les instal·lacions municipals del Camp d’Esports i l’Annex. Després de la vista oral, la següent fase era la de conclusions i a partir d’aquí el jutge prendrà una decisió.

Marc Garcia: “A l’equip li falta regularitat”

El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, té clar que al seu equip “li falta regularitat” i que “en certs moments, ens hem acomodat una mica”, just abans de visitar demà el Cornellà (18.00 hores), un altre dels equips de la zona baixa, que en els últims partits han costat molts punts al conjunt blau, que ara mateix és setè, a un punt del play-off.L’entrenador d’Alzira va reconèixer que “en contextos més incòmodes hem competit millor”. “És una llàstima, perquè si pots competir contra els grans i després en partits a casa a priori més còmodes et deixes punts, és un problema més d’actitud i ho hem de corregir”, va admetre.Tanmateix, va deixar clar que “el got l’hem de veure mig ple, perquè seria injust valorar si estem bé o estem malament per una jugada en l’últim minut, malgrat que una victòria ens aniria bé”.A més, va alertar sobre la dificultat que tenen els partits a casa d’un Cornellà que “viu el seu millor moment”, amb quatre victòries en els últims sis encontres, cosa que li ha permès sortir del descens directe i situar-se en play-out, i va dir que s’ha descartat que Buenacasa “tingui una lesió greu de genoll”.