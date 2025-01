L’Atlètic Lleida cau davant d’un Girona imbatut a fora (1-2)

Publicat per guillem montardit

El partit ha començat amb una doble ocasió del Girona B i en la que Pau Torres ha fet gala dels seus reflexes. Al minut 12, el Girona B ha trenat una gran jugada que ha permès que, després d’una aturada de Pau Torres, Papa Dame anotés el primer gol del partit (0-1). Instants després Wilber i Nil Sauret ho han intentat però sense premi. Després del gol ha estat l’Atlètic Lleida qui ha portat el ritme de partit mentre que el Girona ha estat buscant els espais per córrer. La primera meitat ha acabat amb el domini del Girona però amb les ocasions del conjunt lleidatà.

La segona meitat ha començat sense canvis, ha iniciat tal com ha acabat la primera, amb ocasions de l’Atlètic Lleida. Al minut 57, Villote ha provat sort amb un xut des de fora de l’àrea que ha aturat el porter rival. Malgrat que el conjunt lleidatà era qui estava portant les regnes del partit, un bon canvi de Quique Álvarez ha permès al filial gironí anotar el segon gol del partit obra de Garrido (0-2). Seguidament, Gabri ha realitzat un triple canvi per intentar retallar distàncies. Un servei de cantonada al 84 ha estat rematat per Roger Alcalà i el porter rival ha hagut de recollir la pilota dins de la xarxa (1-2). L’Atlètic Lleida s’ha crescut i ha seguit buscant l’empat. Tot i haver-ho intentat, l’Atlètic Lleida ha acabat perdent.

Amb aquesta derrota, l’Atlètic Lleida manté la cinquena posició, la que tanca els llocs de play-off. La setmana que ve marxarà fins a Terrassa i ho farà diumenge a les 12:00 davant del San Cristóbal en un nou partit de visitant.