Una altra vegada creu per a l'Hiopos Lleida

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per

L’Hiopos Lleida va tornar a clavar el genoll davant del Baskonia, de nou per una mala gestió de l’últim atac, després d’un partit amb molts alts i baixos. Va arribar a dominar per dotze punts en el segon quart, va anar vuit per sota en el tercer i va tenir la possibilitat, faltant 9 segons, de guanyar, però de nou els nervis li van jugar una mala passada (74-78). Ja li va passar a Vitòria. Llavors Luka Bozic, faltant 4 segons va tenir tres tirs lliures per forçar la pròrroga, però el croat va errar el primer, va anotar el segon i el tercer, que havia de tirar a fallar per capturar el rebot i tenir l’opció de llançar un triple, el va ficar, esvaint-se la possibilitat d’assaltar el Buesa Arena (100-99).

Ahir va passar una cosa semblant, i això que l’arrencada va tornar a ser bona. Gerard Encuentra va treure de sortida el mateix quintet que va alinear set dies abans en la gran victòria contra el Gran Canària i la posada en escena va ser bona, sobretot en defensa, si bé en atac no hi va haver la clarividència d’aquell dia. Els lleidatans, molt intensos, van trasbalsar el rival, que patia per trobar bones posicions de tir. Això, unit a un mal percentatge, va fer que l’Hiopos portés la batuta en el joc i el marcador. Oriola va ser un dels referents d’aquesta primera meitat, rebotejant i anotant amb fluïdesa. Tres punts seus van donar la primera renda, 7-2 (m.4), davant d’un Baskonia que va tardar gairebé quatre minuts i mig a anotar la primera cistella en joc (els seus dos únics punts havien estat des de la personal). Els lleidatans, malgrat pèrdues absurdes fruit de l’ansietat per córrer, doblaven el rival superat l’equador del primer quart (14-6), coincidint amb cinc punts seguits de Bropleh, inclòs un triple. Amb els canvis que va introduir Encuentra i la sortida a pista de Howard, els vitorians van guanyar fluïdesa en atac. El nord-americà va tornar el cop amb un triple i dos tirs lliures que van ajustar el marcador al final del període (16-13). El segon assalt va ser més igualat d’inici, amb un intercanvi de cops. La intimidació de Hall començava a fer molt mal, en defensa amb taps i en atac amb esmaixades després de rebot, i Forrest, amb un triple, va posar per primera vegada davant el seu equip (23-24, m.13).

L’Hiopos va resistir i amb un parcial de 9-2, amb Oriola firmant un triple, va situar la renda per sobre dels sis punts (32-26, m.17) i va obligar Pablo Laso a demanar el primer temps mort. Els de bordeus seguien en ratxa, sobretot el targarí, que va encadenar el segon triple, al qual seguiria un altre de Bropleh per disparar l’avantatge fins als dotze punts (38-26), la màxima de tot el partit, que va ser reduïda a deu (41-31) al descans.

Semblava que es podia viure una altra gesta com la de fa una setmana, però al tornar dels vestidors el Baskonia va tornar els lleidatans a la realitat. Els vitorians van recuperar la seua efectivitat des de la línia de 6,75, en especial Moneke, i amb tres triples, dos del nord-americà, van liquidar la renda amb un parcial de sortida de 0-13 (41-44, m.23). Paulí, també des de la llarga distància, va trencar la sequera, però l’Hiopos havia abaixat ostensiblement el seu grau d’intensitat. Moneke seguia veient el cèrcol com una piscina i amb dos triples més –en va anotar quatre en aquest quart–, units a un altre de Forrest, el Baskonia va aconseguir un màxim avantatge de vuit punts (50-58) a poc d’arribar al final de tercer període. Però els d’Encuentra no es van ensorrar i de la mà de Van der Vuurst van reaccionar i van tancar el quart cedint per un punt (57-58).

La fugaç aparició de Hamilton, amb dos cistelles seguides, va permetre a l’Hiopos tornar a prendre avantatge (64-60), però les escomeses del Baskonia no cessaven i es va entrar en una fase d’intercanvi de cops en la qual va sortir ben parat el conjunt lleidatà, que a falta de tres minuts es va situar cinc amunt (74-69) després d’una penetració de Villar i un triple de Paulí. Laso va parar el partit i se la va jugar amb els seus jugadors més entonats, Forrest i Moneke, que van aconseguir reduir la renda fins al 74-72 a falta de dos minuts i mig per a la conclusió.

Tot estava en l’aire i era clau gestionar cada jugada. Allà l’Hiopos no va estar gaire fi. Va gaudir de diversos atacs per incrementar el compte, però la por de guanyar es va apoderar dels seus jugadors, en especial de Bropleh. Forrest va igualar el partit amb 50 segons al davant i després de fallar Paulí un triple, Rogkavopoulos va posar el 74-76 a només 9 segons. Encuentra va demanar temps per a una última jugada, però Bropleh es va embussar i ni tan sols va arribar a llançar. La passada la hi va interceptar el grec, que amb dos tirs lliures va completar un parcial final de 0-9 per liquidar el duel i les aspiracions del quadre lleidatà de tombar un dels grans de la Lliga.