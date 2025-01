Un altre punt amarg per al Lleida

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida va tornar a empatar un altre partit després d’haver-se avançat al marcador. Un gol del Cornellà al minut 70 va certificar un resultat que deixa una jornada més fora del play-off els jugadors blaus, que ahir tenien l’oportunitat d’aprofitar una combinació de resultats molt favorable. El Sant Andreu, que era líder, va empatar a zero contra l’Eivissa. Mateix resultat que l’Atlètic Balears davant de la Penya Esportiva i, per si encara no n’hi hagués prou, el Sabadell va empatar a un contra l’Andratx i l’Espanyol B a dos a Olot. Qui va aprofitar els resultats va ser l’Europa, que després de guanyar 1-0 el Terrassa se situa nou líder a cinc punts del Lleida, sisè classificat a un punt de la zona de play-off.

El duel va començar bastant confús per al Lleida, que va veure com Iñaki salvava els seus amb una parada de reflexos als dos minuts després d’una falta lateral, on Vilaplana va rematar des de molt a prop. Al minut 40, una falta de Forcén va marxar lleugerament desviada del pal. Aquestes van ser les dos úniques arribades destacables del partit.

El Lleida no va generar perill en la primera part, trobant a faltar Naranjo, que ahir va caure de l’onze per molèsties. Encara així, va trobar el premi del gol a la primera acció de la segona meitat. Unai va centrar ras a la frontal de l’àrea petita, on hi havia Adri Gené, sol, que va definir ras al centre (1-0). El futbol havia estat generós amb un Lleida que no generava i va trobar el premi en un partit molt embussat. A partir del gol l’escenari no va canviar gaire, ja que el Cornellà no generava a penes perill. Això feia que el Lleida mantingués el control dels minuts posteriors sense patir en defensa, principalment per un Campins que ahir tornava a la titularitat després de dos mesos i mig lesionat.

El descontrol va arribar al minut 70, quan, després d’una paret, el davanter Kouassi va aprofitar un buit en la defensa lleidatana per definir per sota de les cames d’Iñaki (1-1). D’aquesta manera, el Lleida havia perdut un resultat d’or en un matx amb molt poques ocasions.

El partit no va començar a trencar-se fins al minut 88 quan Fran Pérez va rematar molt forçat una centrada de córner que es va estavellar al travesser. Amb els vuit minuts d’afegit, el Cornellà va tenir nombroses ocasions de centrar la pilota amb faltes laterals. Una d’elles, va suposar la desena groga de Quadri, que no podrà jugar el pròxim partit contra el Sant Andreu. Abans del xiulet final, el Lleida va tornar a ser objecte d’una decisió arbitral dubtosa quan Dylan Iglesias, fitxatge hivernal, va perseguir una pilota llarga per quedar-se sol davant del porter Miño. Mentre Dylan controlava la pilota, el central va impactar amb la bota a la seua cara però el davanter, en lloc de queixar-se, va continuar perseguint la pilota que va acabar a córner sense que el col·legiat advertís cap acció punible. D’aquesta manera, el Lleida suma dos victòries en els últims deu partits, dels quals en vuit s’ha avançat. Suma el seu tercer empat seguit.

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, va expressar el seu enuig després de l’empat quan va declarar que “el gol que hem encaixat és imperdonable”, afegint que “aquesta derrota fa molta ràbia perquè ja hem viscut aquesta situació anteriorment” i remarcant que “hi ha jugadors que han de fer un pas endavant. No pot ser que se’ns torni a escapar el triomf una vegada i una altra”. El tècnic va destacar que “aquest resultat fa més mal que el de l’altre dia contra el Balears perquè almenys la setmana passada vam fer un bon partit i vam competir”, afirmant que “sabíem que avui era una victòria molt important per com s’havien produït els resultats dels nostres rivals directes”.

Sobre l’última jugada, Marc Garcia va dir que “és falta claríssima, fora de l’àrea però és falta”. Finalment, amb la roda de premsa ja acabada, va voler enviar un missatge a l’afició. “Sé que els resultats no estan sent els millors però m’agradaria que per al pròxim partit davant del Sant Andreu s’ompli tant com sigui possible el Camp d’Esports. Necessitem la nostra afició i si poden venir tots de blau encara millor”, va afegir el tècnic blau.

Joan Campins, per la seua part, va opinar de forma molt similar al seu entrenador assegurant que “hem d’assumir responsabilitats i fer un pas endavant”. També va destacar que “és un partit que se’ns ha posat molt de cara i no hem sabut tancar”.

Finalment, Adri Gené va afirmar que “aquest empat no és un empat bo, toca fer autocrítica”. Però el jugador va destacar que “el partit contra el Sant Andreu és una molt bona oportunitat per tornar a la bona dinàmica”. “Si guanyem, tornarem a agafar bones sensacions”, va afegir el golejador d’ahir.