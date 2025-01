El Barça conquereix el títol amb una 'maneta' al Madrid

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va superar ahir el Madrid a la final de la Supercopa amb un vendaval de gols (5-0) que es va tancar amb una diana de Putellas per conquerir el seu cinquè títol, quart consecutiu. En el quinzè clàssic no hi va haver sorpresa. El campió va demostrar que continua inabastable per a les madridistes, que porten 2 anys i 8 partits sense marcar ni un sol gol a les cinc vegades campiones de la Supercopa. Les blanques van ser víctimes de la seua debilitat pel flanc esquerre, on el rival va fer molt mal i va declinar el xoc en el tram final de la primera meitat. A la segona, l’ambició blaugrana es va mantenir per a una altra voluminosa victòria i un nou títol. L’actual campió d’Europa no va trobar grans ocasions, tret d’un gol anul·lat per poc a Pajor a l’inici del partit, malgrat que va trepitjar molt l’àrea i el seu entorn. En dos arribades per la dreta, Graham, amb un xut desviat letalment per Lakrar, la millor de les seues, va començar a desequilibrar la final (1-0). Bruun i Weir van tenir la millor del seu equip, però no van encertar i gairebé tot seguit, Pajor va ampliar la renda després d’una assistència de Batlle que va trobar el buit a l’esquena de Carmona (2-0).

Amb el Madrid tocat i buscant el descans, un córner en l’últim minut de l’afegit el va rematar de cap a la xarxa la davantera polonesa per liquidar la final (3-0). L’arrancada de la segona part no va portar tampoc la reacció de l’equip de Toril, incapaç de tancar la ferida. Graham va tenir dos bones opcions per augmentar la renda, a més d’un penal que finalment va ser anul·lat per Olatz Rivera després de la trucada del VAR. Però el partit ja tenia irremeiablement una direcció i en aquest guió no va tardar a arribar el quart, un tremend xut de Guijarro davant del qual poc va poder fer Misa Rodríguez (4-0). La maneta va arribar al final mitjançant Putellas, que poc abans havia perdonat una ocasió molt clara (5-0), mentre que el Madrid no va poder ni maquillar el marcador en la seua millor oportunitat.

Rafael Louzán, president de la Federació Espanyola, no va ser a la llotja, ja que el vol que l’havia de traslladar de Vigo a Madrid va ser cancel·lat pel vent. Louzán va intentar arribar a temps per carretera, però va ser el vicepresident Sergio Merchán qui va entregar el títol al Barça. Florentino Pérez, president del Madrid, tampoc no va ser present a la final, delegant la representació del club en Begoña Sanz, directora general adjunta. Sí que hi van, per part del Barça, el president Joan Laporta, així com Xavi Puig, directiu responsable del futbol femení. D’aquesta manera, no es va repetir la imatge del dia 12 a Jidda, on tots dos presidents sí que van compartir llotja amb motiu del duel del torneig masculí, que es va disputar a l’Aràbia Saudita i que va acabar amb 2-5 per al Barça. Mentrestant, Patri Guijarro va ser elegida la millor jugadora de la final de la Supercopa. La jugadora va anotar en el minut 61 de partit un extraordinari golàs per l’escaire que va significar el quart gol blaugrana.