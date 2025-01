Final a la bona dinàmica

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida va veure truncada la ratxa de vuit jornades sense perdre en la visita del filial del Girona al Municipal Ramon Farrús. Els visitants van aprofitar millor les seues oportunitats per emportar-se els tres punts i tan sols el gol d’Alcalà en els minuts finals va donar un halo d’esperança al conjunt de Gabri, que va tutejar el segon classificat.

El partit es va iniciar amb un ritme altíssim, amb moltes aproximacions a les àrees i demostrant així el que es podia preveure, un duel entretingut i amb moltes ocasions de gol. Ja als vint segons Pau Torres va haver de fer una doble parada en la jugada assajada en el servei del mig camp dels visitants. Primer Minsu i, en el rebuig Artero, van posar a prova als locals. El conjunt de Gabri va reaccionar de manera positiva a aquesta arrancada visitant, al disposar de dos arribades clares per part d’Hurtado en les quals els defenses blanc-i-vermells van arribar per bloquejar els xuts.

En el minut 12, una incursió per banda dreta de Minsu, el jugador més destacat del partit, va deixar en el punt de penal sol Artero, que va disparar i en primera instància va rebutjar Manrique, però la pilota es va quedar a la punta de l’àrea petita de cara perquè Papa Dame afusellés Pau Torres i posés en avantatge el conjunt de Quique Álvarez. No afectava el gol l’equip del barri de Cappont, que continuava intentant crear oportunitats clares. S’aproximava de manera constant el conjunt de Gabri, però no trobava la manera d’acabar de culminar les opcions i donar feina a Sergi Puig. Els defenses gironins sempre arribaven en l’últim instant per protegir la seua porteria. Que serveixi com a exemple la internada d’Hurtado a l’àrea per la banda dreta, fent la passada de la mort per a l’arribada de Sidibé i quan semblava que arribaria l’empat amb un simple toc del davanter de l’equip blau, va aparèixer ràpid Lancinet, germà per cert d’Ilaix Moriba, jugador del Celta de Vigo, per desviar la pilota.

Al descans es va arribar amb la sensació que el partit responia a les expectatives per la seua vistositat. En la segona meitat, els locals van sortir amb molta decisió a pressionar a dalt al conjunt blanc-i-vermell. Van aconseguir concretar diverses arribades a l’àrea consecutives, però sense trobar una última passada que donés avantatge a algun dels seus davanters. A l’hora de joc, van començar els canvis. Va entrar pels visitants el lleidatà Nil Calderó. Va ser arribar i moldre, perquè dos minuts després de la seua incursió al terreny de joc, va arribar a línia de fons, mentre era defensat per Ortega, i va trobar un buit a l’àrea petita per fer una passada de gol a Garrido en la seua arribada a l’àrea. No va fallar el davanter del Girona B i va anotar el segon gol del partit.

El zero a dos era un resultat injust pel que s’havia vist en el partit si no fos per l’efectivitat en les àrees dels visitants, ferotges i ràpids en defensa i molt hàbils en les facetes ofensives.

Els locals van continuar intentant-ho, sobretot a través de la pilota aturada, rematant pràcticament tot el que anava a l’àrea del Girona B, però sense donar gaires problemes al porter blanc-i-vermell.

La més clara la va tenir Hurtado, que no va estar encertat malgrat el gran treball fet, en una pilota cedida per Cucu al punt de penal. Va controlar el davanter davant de Sergi Puig i quan va connectar el xut va aparèixer com un llamp un defensa visitant per desbaratar l’oportunitat.

A falta de tres minuts per al final del partit, en un córner des del costat dret, Alcalà va aconseguir rematar una bona pilota centrada per Samsó per escurçar distàncies. Faltava poc per al final del partit, però feia justícia als mèrits de la insistència d’un conjunt local que va lluitar fins al final.

En els últims minuts, els lleidatans ho van intentar sobretot a través de la pilota aturada, però no van poder trobar el gol de l’empat. Amb aquesta derrota, el conjunt de Gabri abandona la zona de play-off d’ascens a la Segona RFEF.

L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri Garcia, va assegurar que “traiem punts positius del partit”, després de la derrota al Ramon Farrús davant del Girona B (1-2), un rival que, com indica el tècnic, “ha sortit més convençut. Han estat més ràpids en els duels, i han aprofitat les arribades que han tingut a prop de la nostra àrea per batre el Pau (Torres), amb dos rematades a cinc metres de la seua porteria. El punt d’encert que ens ha faltat a nosaltres l’han tingut ells”, va declarar Gabri.

Garcia va reconèixer que “ha estat un partit molt igualat, i en el qual no hem especulat cap dels dos equips. En aquest esport es prova de marcar gols i ells tenen jugadors de nivell i molt dinàmics, com la majoria d’equips filials de la categoria. Si tu no estàs donant la teua millor versió, et passen per sobre”, va afegir el tècnic.

Gabri va fer balanç de les últimes jornades, assenyalant que en l’inici de la segona volta “l’equip progressa molt bé, i estic satisfet perquè estem aconseguint tenir la regularitat que necessitem, sobretot a casa. Hem de continuar confiant amb aquests jugadors, i això també passa per ser sòlids com a locals”.

Després d’aquesta derrota davant del Girona B, l’Atlètic Lleida cau a la sisena plaça, i el supera el Peralada, que ara marca els llocs de play-off després de guanyar el San Cristóbal (1-0) amb 29 punts. L’Atlètic Lleida ja pensa en el pròxim partit, que precisament el mesurarà diumenge (12.00) amb el conjunt egarenc (tretzè a la taula) al Municipal Ca n’Anglada.