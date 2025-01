Piconadora blaugrana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va golejar (7-1) un feble València, que segueix enfonsat en la penúltima posició i va recuperar el pols a la Lliga amb una exhibició ofensiva en el primer temps, quan l’equip de Hansi Flick va sentenciar el duel amb un 5-0.

L’equip blaugrana, que havia encadenat tres partits sense guanyar a l’Estadi Olímpic i havia sumat només 6 punts dels últims 24, va oferir un festival de futbol i gols que li permet mantenir-se viu en la carrera pel títol, que ara lidera el Reial Madrid, amb 7 punts més.

L’equip blaugrana, amb diversos canvis, va marcar als tres minuts i al primer quart d’hora guanyava 3-0

Malgrat les urgències en la classificació, va comentar en la prèvia Flick que necessitava “cames fresques”. Va complir la paraula i va introduir quatre canvis en l’alineació, De Jong, per la indisposició de Pedri i els altres tres per decisió tècnica. Araujo, Lewandowski i Gavi, titulars a Lisboa, van ser reemplaçats per Eric Garcia, Fermín i Ferran Torres. Moltes novetats per enfrontar-se a un rival amb moltes baixes i que no va presentar batalla. La seua resistència va durar poc més de dos minuts, el que va tardar el Barça a marcar i activar el mode piconadora. El primer va ser obra d’una de les novetats. De Jong va caçar una centrada enroscada de Lamine en el punt de penal i va marcar l’1-0 (3’).

I així va començar el vendaval blaugrana. Amb una pressió asfixiant, una circulació de pilota fluida i una verticalitat vertiginosa, va sentenciar el partit en un tres i no res. Va passar per sobre d’un València tan fràgil en defensa com mancat de personalitat per discutir la superioritat del rival. El 2-0 va arribar en el minut 8 i el va marcar Ferran Torres, que no ho va celebrar davant del seu exequip. I el tercer va caure abans del quart d’hora. Fermín va veure el desmarcatge de Raphinha i es va inventar una assistència a l’espai que el brasiler, autor ja de 12 gols a LaLiga, va resoldre amb un dríbling a Mamardashvili. El València no sabia com frenar la sagnia. El Barça, més vertical, no parava de generar perill. Només Almeida va discutir el monòleg local amb un intent de xut frustrat per Casadó. I el Barça va seguir sent letal. Fermín López va traçar un desmarcatge que Cubarsí va visualitzar a la perfecció amb una passada que l’andalús va aprofitar amb una rematada precisa. El linier el va anul·lar inicialment per fora de joc, però el VAR finalment va validar el 4-0 (24’). El Barça continuava divertint-se i el València, sense nord i sense tensió, no sabia què fer. En una contra, hauria pogut retallar distàncies. Szczesny va fer caure Hugo Duro en un mà a mà. L’àrbitre va xiular penal, però el va invalidar per una falta prèvia de Gayà a Koundé. Tot li anava en contra al València, que va tancar un primer temps horrible amb un altre gol en contra a la prolongació. Lamine Yamal es va inventar una altra passada a l’espai, Raphinha va rematar al pal i Fermín va recollir la pilota per transformar el 5-0 sense oposició (min.45+4).

Amb tot decidit, el segon temps va ser un tràmit. El Barça va continuar arribant a l’àrea de Mamardashvili, però va trobar a faltar la punteria de la primera part. Ferran Torres va gaudir de les ocasions més clares, però va ser Hugo Duro el que va marcar al rematar una centrada rasa de Diego López (5-1, 59’). Flick va moure la banqueta. Va entrar Lewandowski, que al tercer toc que va fer a la gespa va fer el 6-1. Amb el públic de Montjuïc fent l’onada, va arribar el 7-1, anotat per Tárrega en pròpia porta. El partit acabar amb un Barça que va recobrar a la Lliga la seua millor cara.

Dos gols del francoangolès Randy Nteka en els minuts finals van permetre al Rayo remuntar el gol inicial de Bryan Gil per al Girona (2-1) i impulsar-se en la classificació lluny del descens i mirant cada vegada més a prop Europa, objectiu que té el conjunt gironí que dirigeix Míchel, que va sentir la calor de l’afició vallecana durant tot el partit. L’afició vallecana també va recordar Wilfred Agbonavbare, porter de l’equip madrileny entre 1990 i 1996 i que va morir el 27 de gener del 2015.

“Tothom ha estat impecable”

Després de la golejada, l’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, es va mostrar satisfet per l’actuació de jugadors que no són habituals i va elogiar especialment Fermín. “Necessitàvem cames fresques i tothom ha estat impecable i molt implicats durant tot el partit” i va afegir que “no és un problema per a mi, és bo poder elegir entre tants jugadors amb qualitat”. De Fermín va dir que “ha fet un partit fantàstic. Ha estat molt bé amb la pilota i molt bé en la definició. Me l’estimo”. També va elogiar el porter Szczesny, molt qüestionat per les seues sortides: “Una setmana amb Szczesny de titular, dos victòries, una contra el Benfica i una altra contra el València”, va comentar.

“He de demostrar que he de jugar”

Frenkie de Jong, titular ahir per una gastroenteritis que va deixar fora Pedri, va dir que “ja em sento bé. Després de l’aturada estic bé, al cent per cent. He de demostrar que he de jugar” i “tant de bo puguem seguir així i guanyar molts partits seguits per estar més a prop dels de dalt”, va afegir.

“Cal seguir lluitant fins al final”

Fermín López, autor de dos gols i elegit el MVP del partit, va dir que “a LaLiga veníem d’una mala dinàmica. Necessitàvem aquesta victòria, ha estat molt important per a l’equip i ara cal seguir lluitant fins al final” pel títol.