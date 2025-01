El Torregrossa venç el Borges B i segueix en ratxa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Torregrossa va sumar la seua tercera victòria consecutiva davant del Borges B i s’allunya de la zona baixa de la classificació (3-1). A la primera meitat, els dos equips no van estar del tot entonats i pràcticament no hi va haver ocasions clares de gol.

Després del descans el Torregrossa va començar millor i es va avançar al marcador (1-0). Els locals van perdonar el 2-0 i el Borges B va empatar (1-1). Tanmateix, dos minuts més tard, Basse va tornar a col·locar els de casa al davant (2-1). Els visitants van tenir ocasions per empatar, però un penal a favor dels locals que va transformar José va sentenciar un partit que va acabar 3-1.

Al grup 15 l’Angulària continua comandant la classificació després de guanyar el Bellcairenc 2-0 i sumar el seu vuitè partit consecutiu sense perdre. El Térmens segueix segon a un punt després de derrotar el Cervera B per 3-0.

L’AEM, líder després de la suspensió del partit del Soses

L’AEM torna a la primera plaça del grup 14 després de guanyar 4-0 el Puigvertenc. A dos punts i amb un partit menys hi ha el Soses, que perdia 2-1 a casa de l’Arbeca quan l’àrbitre es va veure obligat a suspendre el partit. Al mateix grup, l’Alpicat B-Pinyana es va ajornar a causa que els llums del camp de l’Alpicat no funcionaven.