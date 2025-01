L’Hiopos Lleida esgota les entrades de 4 zones del Barris Nord per al Reial Madrid

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida va posar aquest dimarts a la venda de forma anticipada, només per a abonats, les entrades per al partit que disputarà el proper 9 de febrer el Reial Madrid al Barris Nord.

Quatre de les zones van quedar ja esgotades, concretament la Fila 0 (300 euros), Lateral (60), Principal (60) i Principal 4-6 (70). No obstant, aquest dimecres al matí encara queden a la venda més de 700 entrades. Aquest dimecres també tindran preferència els abonats i demà dijous ja s’obrirà la venda al públic en general. Es poden adquirir a través del web del club o a les oficines del pavelló.

Els preus

Pel que fa als preus, ja que es tracta d’un partit de categoria A, són molt semblants als que es van fixar en el duel contra el Barcelona. Aquests són els preus per als aficionats adults:

Fons: 42 euros

Principal: 60 euros (esgotada)

Principal superior: 50 euros

Lateral: 60 euros (esgotada)

Corva: 50 euros

Cantonada: 45 euros

Cantonada superior: 45 euros

Fila 0: 300 euros (esgotada)

Principal 4-6: 70 euros (esgotada)

Fons superior: 42 euros

Abans de rebre el Madrid el 9 de febrer, els lleidatans viatgen aquest cap de setmana a Bilbao, on intentaran assolir davant d'un dels rivals directes per a la salvació la setena victòria de la temporada. Ho faran després de caure al Barris Nord davant del Baskonia en un bon partit dels bordeus, sentenciats un altre cop per un mal final, com ja els va passar a Vitòria. Aquest cop, un parcial final de 0-9 els va condemnar malgrat haver portat la iniciativa al marcador gairebé durant tot el temps