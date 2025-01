Pedri, Íñigo Martínez i Gavi, a punt de renovar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Setmana de renovacions al FC Barcelona. Mentre esgota fins al final del mercat de fitxatges d’hivern la possibilitat de reforçar la plantilla, el club blaugrana també treballa per assegurar-se la continuïtat de futbolistes importants del projecte de Hansi Flick. Aquesta mateixa setmana, l’entitat té previst anunciar les renovacions de dos peces molt importants com Gavi i Pedri, mentre és possible que també oficialitzi l’ampliació del contracte d’Iñigo Martínez, segons van informar diversos mitjans.

Pedri és, als seus 22 anys, el referent del centre del camp, conclou contracte el 2026 i s’ha acordat ampliar-lo fins al 2030, tot i que encara falten alguns serrells perquè pugui fer-se oficial.

Per la seua part, Pablo Páez Gavi, de 20 anys, és un altre dels pilars joves en els quals el Barça vol assentar el seu futur. Durant la greu lesió de genoll que el va mantenir de baixa mèdica des de finals del 2023 a finals del 2024 es va treballar en l’ampliació d’un contracte que també acaba el 2026 i que, com en el cas de Pedri, es pretén allargar-lo fins al 2030.

Un cas a part és el de Lamine Yamal, indiscutible líder de l’equip amb només 17 anys. La seua última renovació es va acordar fins al 2026 perquè al ser menor d’edat la llei no li permetia firmar per més, però com va avançar Mundo Deportivo, es va pactar que, en el moment que l’extrem compleixi els 18 anys i assoleixi la majoria d’edat, ampliï el seu vincle també fins al 2030.

Quant a Íñigo Martínez, segons Jijantes, ampliarà aquesta setmana la seua vinculació fins al 30 de juny del 2026.

Christensen estarà tres setmanes de baixa

El central danès del FC Barcelona Andreas Christensen estarà unes tres setmanes de baixa a causa d’una lesió muscular al soli de la cama dreta, cosa que li impedirà tornar a jugar amb l’equip en una temporada marcada per les lesions i en la qual tan sols ha pogut disputar el partit inaugural de LaLiga EA Sports. Christensen va patir una tendinopatia a l’aquil·les esquerre que el va tenir diversos mesos allunyat dels terrenys de joc.

Baldi denuncia insults racistes

El jugador del FC Barcelona Alejandro Balde va deixar ben clar ahir que va rebre “diversos insults” de part de l’afició del Getafe però va voler matisar que no s’ha “de generalitzar” ni “tacar la imatge del futbol” per aquests casos aïllats, que sí que han de ser senyalitzats i perseguits per evitar que es repeteixin i que puguin afectar altres futbolistes. “Toca assenyalar però que em diguin negre no m’importa; soc negre i estic orgullós de ser-ho”, es va sincerar.

El Barça detecta un atac informàtic

El FC Barcelona va informar ahir que l’últim cap de setmana va detectar “un atac informàtic d’abast limitat i amb una afectació mínima en els sistemes de gestió d’accés” a “alguns serveis” dels seus usuaris, així com a “la informació que aquests processen, sense que en cap moment hagi existit risc de suplantació d’identitat”. D’altra banda, l’entitat blaugrana va apuntar que rep “intents d’atacs informàtics de forma continuada”.