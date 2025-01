Castán, tercera a Val Thorens i Abel Moga no puntua

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Cara i creu per als representants estatals en la segona prova del Freeride Wolrd Tour disputada ahir a Val Thorens, on la barcelonina Núria Castán va pujar al tercer calaix del podi en snowboard i l’aranès Abel Moga no va poder puntuar al perdre un esquí en la recepció després d’executar un dels salts més arriscats, que es van veure en la jornada d’ahir. Castán va passar de l’hospital de Vielha, on va ser ingressada un dia en observació al tenir una aparatosa caiguda durant la prova inaugural celebrada a la Val d’Aran el passat divendres 17, al podi a l’estació francesa de Val Thorens. La barcelonina, subcampiona l’any passat del circuit, va firmar una gran baixada, dos shiftys i dos airs, més una gran precisió i control, que li van proporcionar un total de 83,00 punts, que la situaven provisionalment segona, encara que al final es va haver de conformar amb el tercer lloc. Abel Moga, que es va guanyar una wild car per córrer la resta del circuit després de la seua actuació a Baqueira, va executar un backflip gegantí que no va poder planxar del tot perquè li va sortir un esquí en la recepció, per la qual cosa es va quedar sense puntuar.