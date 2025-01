El Lleida perd Buenacasa el que queda de temporada

Sergio Buenacasa, una de les incorporacions que havia fet el Lleida durant l’actual mercat d’hivern, no podrà jugar el que queda de temporada. El club va comunicar ahir que el davanter aragonès té, segons han determinat les proves mèdiques a què s’ha sotmès, una ruptura del lligament creuat anterior “que l’obligarà a passar pel quiròfan”. El comunicat afegeix que “es confirma així la gravetat de la lesió que va patir fa dos partits i que comportarà que no pugui tornar a jugar el que queda de temporada”.

Sergio Buenacasa va ser presentat com a nou jugador del Lleida el 9 de gener i aquell cap de setmana ja va debutar en el partit que el Lleida va disputar al Camp d’Esports davant de l’Eivissa (2-2) i en el qual va jugar 28 minuts. En la jornada següent es va lesionar en el matx que el Lleida va jugar al camp de l’Atlètic Balears (1-1). Va sortir al minut 80 i quan en portava 11 al camp es va lesionar. El Lleida guanyava en aquell moment 0-1 però, amb un jugador menys, l’equip local va empatar al minut 94.

El Lleida té intenció de fitxar un altre davanter per suplir aquesta baixa, però el temps se li tira a sobre, ja que el termini acaba dilluns a les 18.00.

La Paeria millorarà l’accessibilitat al camp de l’AEM

La Paeria es va comprometre ahir amb l’AEM a millorar l’accessibilitat a les instal·lacions del club, una de les seues antigues reivindicacions. Paco García, després d’entrevistar-se amb l’alcalde Fèlix Larrosa i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, va dir que “sortim molt satisfets de la reunió. Hem parlat de molts temes, entre els quals els accessos al camp. Molta gent hi va caminant i de nit és una carretera perillosa, pels cotxes que passen i la poca il·luminació”.Quiñónez, per la seua part, va confirmar que “és un tema que estem valorant i hi treballarem. Veurem la possibilitat que s’hi instal·li una parada d’autobús”, va assenyalar. També van parlar de millores a les instal·lacions esportives i del pròxim conveni de col·laboració.