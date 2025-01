Comenge assumeix la direcció del filial del Força Lleida

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El tècnic Borja Comenge ha tornat a la disciplina del Força Lleida per assumir la direcció del filial, que milita a Primera Catalana, després del seu fugaç pas pel CB Tarragona, de la Segona FEB, l’antiga LEB Plata. L’experimentat tècnic lleidatà va ser destituït a començaments d’any pels mals resultats, que havien deixat el quadre tarragoní cuer de la categoria amb una sola victòria en dotze enfrontaments, una situació que no ha millorat amb el seu relleu a la banqueta.

Serà la tercera etapa de Borja Comenge en l’estructura del Força Lleida, que va començar el 2016 quan va fitxar per dirigir l’equip de LEB Or després d’exercir durant els dos últims anys com a coordinador tècnic del Baskonia d’ACB.

Encara que va firmar un contracte per tres temporades, no va arribar a completar la segona, ja que va ser destituït a falta de set jornades amb l’equip a prop del descens. Anteriorment havia estat al Barça B, entre el 2010 i el 2013, i a l’staff del Manresa d’ACB la temporada 2013-2014.

Entre el 2018 i el 2021 va ser assistent del també lleidatà Jaume Ponsarnau al València Basket i la temporada passada va ser entrenador de la base del Força Lleida, on torna ara per dirigir el filial.

“Som capaços de guanyar qualsevol”

Keye van der Vuurst, que ahir ja va poder entrenar-se amb normalitat després de descansar dimecres per una sobrecàrrega, va reconèixer que l’equip “ha encaixat bé” la derrota davant del Baskonia i el veu preparat per al duel decisiu de diumenge a Bilbao. “Fins ara hem demostrat que som capaços de jugar davant qualsevol equip i guanyar-lo, així que anem a Bilbao a guanyar, ja veurem què passa”, va indicar el neerlandès, que va reconèixer que “serà més complicat jugar allà, perquè és un rival dur, però estem preparats per a això”.