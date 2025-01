Pedri amplia contracte amb el Barça fins al juny del 2030

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El centrecampista internacional Pedri va renovar ahir amb el FC Barcelona fins al final de la temporada 2029/30, en una ampliació de contracte que permetrà al canari seguir desplegant la seua màgia vestit de blaugrana, en un Barça al qual va arribar el 2020. Amb aquesta renovació el Barça amarra un jugador de “futur brillant” i de “present excels”, segons va destacar l’entitat. Pedri va fitxar el 2019 pel Barça, encara que va continuar jugant com a cedit a la UD Las Palmas aquella temporada 2019/20.

“Estic molt content, és el més bonic que m’ha passat en molt de temps. Content per renovar, per estar on més vull i a continuar gaudint del futbol i de ser aquí al Barça”, va dir als mitjans del club després de firmar la seua renovació.

“Feia molt de temps que no em sentia així, estic gaudint del futbol, que és el que més m’agrada. Suposa molt, cal tornar aquesta confiança al camp, jugar al millor possible i sobretot guanyar títols, que és per allò que està fet aquest Barça”, va afegir. Va mostrar el seu desig de continuar “gaudint” del seu “somni” en un equip “molt jove que d’aquí a uns anys serà encara millor”.

D’altra banda, el FC Barcelona va sol·licitar ahir poder fer ús de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, de titularitat pública, fins al 20 de maig i assegurar-se així el poder jugar al seu llogat feu fins a gairebé el final de la temporada, si bé recalca que la seua intenció és poder finalitzar la campanya al nou Spotify Camp Nou. L’afavoreix per això el fet que els Rolling Stones van anunciar ahir que no faran gira europea abans de l’estiu (vegeu la pàgina 35).

Aitana Bonmatí, contrària a jugar la Supercopa a l’Aràbia Saudita

Aitana Bonmatí va assegurar ahir que no estaria “còmoda” jugant la Supercopa a l’Aràbia Saudita, una competició que considera que ha de millorar molt encara per evitar l’“antelació” i les presses que pateixen les aficions per assistir en directe. “El que conec de l’Aràbia és que en el tema de la dona no està prou avançat, queda molt de camí per fer, i no em sentiria còmoda anant a jugar a aquest país. Són suposicions, res no és oficial, però he deixat clara la meua opinió”, va assegurar.