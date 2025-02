L'skimo mundial se cita a Boí Taüll i el fons a Beret

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Pirineu lleidatà acapararà aquest cap de setmana dos dels esdeveniments més rellevants de l’esquí mundial, la Copa del Món de muntanya, que per segon any consecutiu recala a l’estació de Boí Taüll, i la quaranta-cinquena edició de la Marxa Beret, la prova més multitudinària i antiga de fons que es disputa a Espanya.

Ambdós cites arrancaran avui amb la disputa de la disciplina de l’esprint. A l’estació de l’Alta Ribagorça es donaran cita els millors esquiadors del món –la participació ronda els 200– amb un clar objectiu al marge de les medalles, lluitar per acumular el major nombre de punts per pujar en el rànquing amb vistes a participar en els Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo el 2026, on l’esquí de muntanya serà per primera vegada olímpic, en esprint i relleus mixtos. Entre ells estaran diversos representants catalans, liderats pel gironí Oriol Cardona, vigent campió d’Europa i del món contrarellotge i relleus, modalitat aquesta última que se celebra demà.

Marc Ràdua, de la Pobla, un fix a la Copa, i Laia Sellés, de Lles, que debuta en la categoria absoluta

També hi haurà dos representants lleidatans, el pallarès Marc Ràdua, un fix a la Copa, i la jove Laia Sellés, de Lles de Cerdanya, que afrontarà la seua primera prova absoluta amb només 18 anys.

D’altra banda, la Marxa Beret torna un any més, i ja en van 45, a la seua cita amb una prova que arrancarà avui amb la disputa del Campionat d’Espanya d’esprint al pla de Beret, on es congregaran prop de 130 fondistes. Demà se celebrarà la Marxa, que aquest any forma part per primera vegada del prestigiós Ski Classics Challengers, el circuit de marxes de nòrdic més important del món. La prova inclourà quatre distàncies, la Mini Marxa de cinc quilòmetres, estrenada l’any passat, i les tradicionals de 10, 18 i 31. Les dos últimes han hagut de retallar-se al no poder arribar fins a Montgarri per falta de neu. L’organització espera superar els 700 esquiadors.