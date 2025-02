L'ultimàtum de Piqué al futbol andorrà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El serial de l'Estadi Nacional ha viscut un nou episodi amb unes explosives declaracions del màxim accionista de l'FC Andorra, Gerard Piqué, tal i com recull el Diari d'Andorra . L'exfutbolista ha carregat durament contra el Govern d'Andorra i, indirectament, contra la Federació Andorrana de Rugbi, amenaçant amb retirar el club del país si no pot seguir jugant la propera temporada a l'Estadi Nacional.

Segons l'actual conveni, els tricolors només poden utilitzar la instal·lació governamental fins al 30 de juny. Però Piqué ha deixat clar que no acceptarà un trasllat a un altre estadi: "El que demanem és només respecte, que se'ns tingui en compte. No pot ser que ara ens vulguin enviar l'any que ve a Encamp o on sigui", va afirmar contundentment.

Més de 4 milions d'euros invertits en joc

El propietari del club va revelar que l'FC Andorra ha invertit més de 4 milions d'euros en la millora de l'Estadi Nacional i va negar rotundament la possibilitat de jugar a Encamp la propera temporada: "Respecto Encamp, m'encanta Encamp i m'encanta la Laura [Mas, cònsol major encampadana], però aquí hem invertit més de quatre milions, i no pot ser que ara ens enviïn a Encamp. No hi anirem".

Pagaments al rugbi i crítiques a l'estat de la gespa

Piqué també va admetre obertament que l'FC Andorra està pagant a la Federació Andorrana de Rugbi perquè jugui a Encamp, una informació que havia estat negada per totes les parts implicades. "Nosaltres paguem al rugbi perquè vagin a Encamp, o sigui, paguem la festa a tothom. Ja no ho farem més. No podem, com a projecte no s'aguanta", va assegurar.

A més, l'empresari català va criticar durament l'estat de la gespa de l'Estadi Nacional després del partit contra l'Ourense, disputat només 25 hores després d'un matx de rugbi entre Andorra i Israel. "Les condicions en què hem jugat avui són una vergonya. El rugbi ahir va jugar i divendres els equips es van entrenar. La forma que té el rugbi de jugar destrossa el camp i nosaltres juguem amb la pilota", va lamentar.

Un ultimàtum que sacseja els fonaments del futbol andorrà

Les paraules de Piqué suposen un autèntic terratrèmol en el panorama esportiu del Principat. L'amenaça de retirar l'FC Andorra, un club que ha crescut exponencialment des de l'arribada de l'exblaugrana, posa en escac tant al Govern com a la Federació Andorrana de Rugbi.

Caldrà veure com evoluciona aquesta crisi i si s'aconsegueix trobar una solució que satisfaci totes les parts. Però el que queda clar és que Gerard Piqué no està disposat a cedir i exigeix "una mica de respecte" per al seu projecte. Un ultimàtum en tota regla que sacseja els fonaments del futbol andorrà.

La polèmica de l'Estadi Nacional ha esclatat amb força després de les dures declaracions de Gerard Piqué. L'amenaça de retirar l'FC Andorra del país si no es garanteix la continuïtat a l'estadi governamental ha obert una crisi sense precedents en l'esport andorrà.

El futur immediat passa per una negociació urgent entre totes les parts implicades: Govern, FC Andorra i Federació Andorrana de Rugbi. Caldrà buscar una solució que permeti la coexistència dels dos esports principals del Principat, el futbol i el rugbi, sense perjudicar el creixement de cap d'ells.

Però més enllà del desenllaç d'aquesta crisi, l'episodi viscut posa de manifest la necessitat d'una planificació estratègica a llarg termini de les infraestructures esportives d'Andorra. Amb l'auge de l'esport professional al país, és imprescindible comptar amb instal·lacions adequades i una gestió eficient que eviti conflictes com l'actual.

Sens dubte, les properes setmanes seran decisives per al futur de l'FC Andorra i, per extensió, per al futbol andorrà. Gerard Piqué ha posat sobre la taula un debat incòmode però necessari. Ara és el moment que tots els actors implicats estiguin a l'alçada i treballin per trobar una solució satisfactòria. El futur de l'esport al Principat d'Andorra està en joc.