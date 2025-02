L'Hiopos Lleida perd a Bilbao però salva l'average de punts

Publicat per D. TEJEDOR Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida continua acumulant frustracions i ahir va perdre a la pista del Bilbao (91-75), la segona derrota consecutiva, i segueix la maledicció com a visitant, ja que no venç lluny del Barris Nord des que ho va aconseguir a Lugo, el 27 d’octubre. L’equip d’Encuentra, que va salvar els 18 punts de diferència de la primera volta, es manté fora de la zona de descens, però només per l’average, atès que està empatat amb Andorra, Granada i Girona. Tanmateix, el pitjor van ser les sensacions, de no poder fer més, i la nul·la capacitat en el rebot, així com les 21 pèrdues de pilota. Un llast massa pesant per plantar cara a Miribilla.

La posada en escena va ser dolenta amb ganes, amb un parcial de sortida de 8-0. La primera cistella en joc no va arribar fins al 10-4 de Villar, que va haver de marxar a la banqueta amb la seua segona falta. Les rotacions van donar una mica d’aire, Paulí i Bozic van empatar i el croat, amb 8 punts seguits, va capgirar l’electrònic (16-17). L’Hiopos Lleida va continuar lluitant, fins i tot Walden va anotar un triple, però va encaixar un nou parcial de 8-0 per liquidar un primer quart (28-20) en el qual va perdre fins a 8 pilotes, amb Van der Vuurst desesperant. Va tornar l’equip d’Encuentra al partit gràcies a Oriola i Madsen, la qual cosa va obligar el lleidatà Jaume Ponsarnau, entrenador del Bilbao, a demanar el seu primer temps mort (30-29). Bropleh, amb dos tirs lliures sortint de la pausa, va posar l’Hiopos Lleida davant per última vegada. Dos triples consecutius de Dragic i Pantzar van provocar que Encuentra aturés el partit. Paulí va anotar de tres i Bozic va continuar castigant sota el cèrcol. Però el Bilbao estava més actiu i amb un triple de De Ridder i una cistella de Jones va recuperar la màxima renda favorable per als locals de 8 punts (46-38). Triple de Hasbrouck i temps de Ponsarnau a 18.1 segons del descans. Al tècnic del Bilbao li va funcionar la pissarra i Domínguez va establir el 48-41. El millor, que l’Hiopos Lleida perdia per 7 punts amb un balanç de 4-12 en pèrdues.

En el tercer quart es va veure que l’equip continuava negat. Nova sortida en fals i tercera falta de Villar. El Bilbao se’n va anar per sobre de la desena de punts de diferència i va assecar l’Hiopos Lleida, que era incapaç d’anotar amb facilitat. El 59-44 de Jones va provocar el primer temps mort d’Encuentra a la segona meitat, a 5:45 del final del tercer quart. El temps anava passant i la millora no arribava. Pierre Oriola va haver d’anar-se’n al vestidor després que Pantzar li donés un cop de colze a la barbeta en una penetració. Els àrbitres no ho van voler veure en l’instant replay ni en la reguera de sang que va deixar el lleidatà.

D’aquesta forma, els bascos van recuperar els 15 punts de marge, que poc després es van convertir en 16, amb un 2+1 de Frey (68-52). Va ser llavors quan va arribar una tímida reacció dels lleidatans, que va acabar amb una cistella de Paulí sobre la botzina (68-58). Tot i les males sensacions, seguia l’esperança de guanyar. Un triple de Walden va tancar un parcial de 0-9, però una cistella de Jones i l’encert exterior de Domínguez van parar l’escomesa. Temps mort d’Encuentra i no havia passat ni un minut. Jones feia el que volia sota el cèrcol i el nord-americà va recuperar la màxima diferència per al Bilbao (79-63).

Al tècnic de l’Hiopos no li va quedar més remei que gastar l’últim temps mort. I restaven 6:51. Quatre punts seguits, amb un triple de Bropleh, van donar el torn a Ponsarnau a 5:06. Començava la batalla per l’average particular. Els lleidatans només eren capaços d’anotar des de la línia de tirs lliures. De fet, en els últims 5 minuts va ser la seua única opció. Pantzar, amb un triple frontal, va elevar la màxima diferència fins als 18 punts (89-71) i va igualar la diferència de la primera volta. Hlinason, un altre que va fer el que va voler a la pintura, va establir el marge en 19 punts (91-72). Hasbrouck i Bozic van aconseguir reduir-lo des de la línia de tirs lliures. Però Oriola, amb una falta en atac infantil a 1.4 segons del final, va donar al Bilbao l’opció de guanyar-se l’average.

Per sort Pantzar no va encertar en el llançament. Nova derrota, males sensacions, jugadors capbaixos camí del vestidor i frustració abans de la visita del Reial Madrid, prevista per diumenge (12.30).