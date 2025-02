El Suprem absol Louzán, que podrà seguir al capdavant de la RFEF

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Suprem (TS) ha acordat anul·lar la condemna a 7 anys d’inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa que es va imposar al president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i expresident de la Diputació de Pontevedra, Rafael Louzán, arran de la concessió d’una subvenció de 86.311 euros per a la reforma d’un camp de futbol a Moraña (Pontevedra). Els magistrats han adoptat aquesta decisió després que dimecres passat se celebrés una vista per estudiar el recurs de cassació de Louzán. La Fiscalia havia mostrat la seua oposició al fet que el tribunal exonerés el gallec que, d’aquesta manera, queda ja totalment legitimat per presidir la RFEF, càrrec per al qual va ser elegit el 16 de desembre passat per àmplia majoria. En el cas de no haver estat absolt, el Govern central havia advertit que s’haurien de tornar a celebrar eleccions perquè estaria incapacitat per dirigir un ens federatiu com es recull en la nova la Llei de l’Esport i també als Estatuts de la RFEF.

“Tenia confiança en la justícia. A més, que hagi estat per unanimitat del tribunal crec que fa justícia. Potser el temps és l’únic que no fa justícia en el meu cas perquè són catorze anys, però estic content i feliç”, va assenyalar ahir Rafael Louzán.