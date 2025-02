Àlex, el més ràpid

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlex Márquez (Ducati) va acabar com el més ràpid dels tres dies de test que va acollir el circuit de Sepang, al davant de l’italià Francesco Bagnaia (Ducati) per un escàs marge i amb el seu germà Marc, que s’estrena a sobre de la Ducati oficial, a la cinquena plaça.

El primer assaig de cara a la temporada 2025 que arranca a finals d’aquest mes evidència de moment la fortalesa gairebé intacta de les Desmosedici de la marca de Borgo Panigale i l’aparent pas endavant fet per Yamaha després d’uns anys discrets, mentre que Aprilia, privada de la participació del campió Jorge Martín després de patir una forta caiguda, segueix una mica lluny.

Àlex Márquez, als comandaments de la Ducati Gresini, ja va liderar el test de Montmeló per acabar el 2024

Ara, els equips recopilaran dades de cara a uns altres dos dies de test la setmana que ve a Tailàndia, més importants encara perquè el circuit de Mandalika serà el que obri la temporada l’1 de març. L’última jornada a Sepang va confirmar les bones sensacions de Ducati amb una de les seues estructures satèl·lit, la Gresini, que ha estat els tres dies en el traçat malai als llocs davanters i que va marxar amb el millor temps del test gràcies a un Àlex Márquez que es va mostrar fort i allarga el bon moment amb què va acabar el 2024, ja que també va liderar el test de posttemporada a Montmeló. El pilot de Cervera va ser un dels tres que va aconseguir baixar de la barrera de l’1:57 i amb 1:56.493, a només 156 mil·lèsimes del rècord oficial del traçat, va avantatjar per un sospir, set mil·lèsimes, precisament un Pecco que va anar de menys a més en aquest test per acabar al davant del seu nou company, Marc Márquez, que va acabar com el cinquè més ràpid i sense poder baixar de l’1:57 (1:57.042), un dia en què va prioritzar el ritme de cursa. Entre ells, a la tercera i quarta plaça, van quedar la Yamaha de Fabio Quartararo i una altra Ducati, la de Franco Morbidelli, també rebaixant l’1:57. A més, van marxar amb bones sensacions el murcià Pedro Acosta (KTM), sisè millor temps, i Joan Mir, que va tornar a col·locar l’Honda oficial al top 10, amb el vuitè millor registre.