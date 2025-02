“Ens queda una plantilla més compensada”

El director esportiu del Lleida, Raúl Fuster, va comparèixer ahir per fer un balanç del mercat d’hivern, amb sis altes i sis baixes, perquè “ens quedi una plantilla més compensada i amb més varietat en atac, que és el que necessitàvem”. A més, va admetre que “estarem atents” per si sorgeix l’oportunitat de firmar un davanter centre lliure –després de la lesió de Buenacasa– aprofitant la fitxa sènior encara disponible, malgrat que va reconèixer que “és difícil trobar algú amb el mercat tancat”.

No obstant, va aprofitar per “llançar un missatge d’optimisme, perquè sembla que tot està molt malament i no és així”. “Es pot ser crític, però només demano que tots sumem, perquè quan tot va bé no fa falta animar tant, però quan la cosa va pitjor sí que necessitem la gent”, va afegir. “Ja tenim prou pals a les rodes dels que no estimen el club com perquè els que sí que l’estimem no ens donem suport. El missatge és que volem que la gent sumi, perquè l’objectiu de tots és que el Lleida estigui en una categoria superior”, va continuar.

En aquesta línia, va admetre que “la situació és millorable, però no s’ha d’oblidar d’on venim i que s’estan construint els fonaments perquè el club torni on ha de ser. Estem treballant per estar al play-off o guanyar la Lliga. Si al final fracassem, ja valoraran si la nostra feina ha estat bona”.

Sobre el mercat, Fuster va detallar que “Parra, Estacio i Juanan han sortit perquè no van donar el rendiment que esperàvem”, mentre que Fuentes, Yeray i Musa Isah “van demanar sortir per tenir més minuts”. A més, va explicar que “fins a l’últim moment es van estudiar diferents opcions per fitxar un davanter però va ser impossible, uns perquè no els deixaven sortir dels seus clubs, d’altres perquè demanaven massa diners” i va recolzar el treball de Marc Garcia a la banqueta. “S’ha identificat amb el club, és molt treballador i estic content amb la seua feina. Es mereix que aquestes últimes jornades ens vagi bé i tant de bo que tingui un llarg recorregut aquí a Lleida, perquè és un entrenador amb un gran futur”, va sentenciar.

Marc Garcia: “Guanyar a Sabadell suposaria més que tres punts”

El tècnic del Lleida, Marc Garcia, va considerar que vèncer a Sabadell “suposaria més de tres punts, perquè aquests partits també donen un plus a nivell anímic i a més ens permetria almenys igualar l’average i és un detall que a final de curs pot marcar la diferència”. Va remarcar que “hem d’intentar aprofitar la seua necessitat de guanyar i que la seua ratxa a casa no és la millor [encadena cinc partits sense guanyar al seu feu] per emportar-nos els tres punts”, contra un rival que “canvia setmana a setmana amb el nou entrenador”, David Movilla.A més, el tècnic va coincidir en l’anàlisi amb el director esportiu i va considerar que “la plantilla està més equilibrada” i que “es dramatitza en excés una situació que no és ni de bon tros dramàtica”.