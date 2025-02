Un Barça força gris s'emporta el derbi

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va superar ahir l’Espanyol amb dos gols de Graham i Salma en un derbi de la Lliga F en el qual les blaugranes van patir (0-2). De fet, 72 minuts va costar al Barça obrir el marcador, davant d’un equip blanc-i-blau que va muntar un pla de partit basat en l’ordre i l’acumulació de jugadores a prop de la seua meta. Malgrat que les visitants van dominar la pilota, encadenant ocasions de les quals les més clares van ser a pilota aturada, l’equip de Sara Monforte va aconseguir fer al seu rival el partit llarg, impedint-li la fluïdesa que necessitava el seu joc de possessió. El conjunt blanc-i-blau va aconseguir tallar el ritme al rival imprimint molta presència en els duels i amb un bloc baix liderat per Laia Ballesté que al Barça li va costar de franquejar.

En l’equador de la segona meitat, un cop de cap de Hansen que va aturar Salvador va començar a encendre la metxa de la frustració del Barça, que no va aconseguir trobar Pajor en les rematades i es va començar a desesperar. Tanmateix, uns minuts després, la noruega, en una altra acció servida per Brugts, sí que va aconseguir connectar la pilota amb el cap, batent per fi i per un detall una sorpresa Salvador (0-1). Els canvis havien fet efecte, tant que només 3 minuts van tardar les blaugranes a tornar a ampliar el lluminós. D’una triangulació a la mitja lluna entre Batlle i Aitana, va caçar la pilota Paralluelo, que acabava d’entrar al terreny de joc, per definir al segon pal de la porteria i sentenciar un xoc que s’havia enquistat per al líder (0-2). Tres punts soferts de les blaugranes, que segueixen a 5 punts del segon i ja pensen en el xoc de dimecres a la Copa davant del Madrid CFF.