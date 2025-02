A dos punts!

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

agències

El Barcelona va aprofitar ahir l’empat en el derbi madrileny de dissabte per atansar-se al capdavant de la classificació. Va golejar 1-4 el Sevilla, malgrat que va acabar amb deu per l’expulsió de Fermín, i ara se situa a només dos punts del líder de la Lliga, el Reial Madrid, i a un de l’Atlètic, que és segon. Després d’una primera part equilibrada, que va acabar 1-1, el Barça va exhibir el seu poder ofensiu a la segona per sumar tres punts que li permeten ficar-se de ple en la lluita pel títol.

La primera acció ofensiva del Barcelona va ser un excel·lent tiralínies de Pedri a Lamine, que va rematar en escorç cap al segon pal però va topar, quan ja corria a celebrar el gol, amb l’estirada de Nyland, que va desviar a córner amb una gran parada que no va fer sinó retardar el 0-1 tot just uns segons. Raphinha va rebre des de la cantonada allunyat de l’àrea i va centrar cap a Íñigo Martínez, que la va posar al segon pal, on Lewandowski va marcar després de guanyar la posició a Juanlu. En el servei de centre, Saúl va sortir en estampida pel costat dret i la passada de la mort la va convertir Vargas en l’empat (1-1).

La primera part, que va començar a tota pastilla, no va oferir més gols però sí un futbol espectacular, competit i farcit d’alternatives en el qual els barcelonistes van dominar la possessió, van poder avançar-se amb cop amb l’esquerra de Koundé després d’un servei de Lamine Yamal amb l’esperó però van haver d’agrair el seu porter les taules al descans. L’equip, no obstant, va perdre per lesió Araujo, que es va retirar després de rebre una dura entrada al turmell.

Fermín va substituir Gavi, coix, al descans i va enviar a la xarxa la primera pilota que va tocar, abans de complir el minut del segon període: Pedri va enviar una centrada teledirigida des de la cantonada esquerra de l’àrea i el de Huelva va aparèixer des de la segona línia per rematar de cap picat davant de Nyland i posar l’1-2. El cant del cigne dels sevillistes va ser una bona passada de Saúl a Sow, que va tallar entre els centrals per controlar davant del porter però va caure davant de Koundé, sense que Hernández Hernández decretés penal. Va deixar continuar la jugada, que va acabar amb l’1-3, anotat per Raphinha amb un fort cop amb la dreta ras que va superar el porter.

Encara amb mitja hora per jugar-se, Fermín va ser expulsat després d’una entrada sobre Sow. García Pimienta va activar Suso i Ejuke per provar d’aprofitar la superioritat numèrica però els minuts es van desgranar sense que el Barça passés més conflictes que un xut llunyà de Badé repel·lit amb dificultats per Szczesny. Malgrat jugar amb un de menys, els homes de Hansi Flick van arredonir la golejada a l’últim minut del temps reglamentat gràcies a Eric García, molt sobri en l’estona que va actuar com a pivot i oportunista per rematar de cap sol al segon pal una falta lateral i tancar el partit amb un 1-4, que permet a l’equip sumar tres punts d’or i discutir el liderat a un Madrid més preocupat pels arbitratges que pel que passa al terreny de joc. El títol, aquesta temporada, és cosa de tres i, amb moltes jornades al davant, estan separats per dos punts.

L’Espanyol va deixar escapar una bona oportunitat per allunyar-se del descens, però va ser víctima de nou de la seua versió tova com a visitant. A contracorrent des del primer minut, ni tan sols un gol de Puado a la represa li va poder servir per puntuar al conjunt de Manolo González, erràtic en la passada i penalitzat finalment per Brais a 6 minuts del final. Primera derrota de l’any i el pou que queda a només un punt de diferència.

Després del partit, l’entrenador de Barelona, Hansi Flick, va destacar “el nostre joc. A la primera hem jugat bé, ha estat un bon partit, i a la segona hem lluitat i hem canviat algunes coses. Hem jugat ràpid, hem canviat posicions.. El gol de Fermín ens ha ajudat, i després el de Raphinha. Estic orgullós de l’equip, la targeta roja era una gran prova i hem marcat jugant amb un home menys. Estic molt content”.

Sobre la lluita pel títol va dir que no “ens importen els altres equips. Hem de fer el nostre treball, centrar-nos en nosaltres i no pensar en els altres”. Qüestionat sobre la intensitat amb què juguen Gavi i Fermín, va comentar que “tenen potencial i estic content per la seua intensitat. De vegades, passen aquestes coses. Cal acceptar-ho. Fermín marca un gol important i després és expulsat.. és intens. Són coses que passen. És una bona lliçó de cara al futur”.

A l’haver de jugar amb un home menys va valorar que “hem sabut defensar-nos bé. Ells tenen bons i ràpids jugadors als extrems i hem defensat molt bé. Hem demostrat tenir paciència i hem marcat un altre gol”. Pel que fa a la lesió d’Araujo, va explicar que avui se li faran proves a Barcelona per valorar l’estat del seu turmell. Va insistir en la importància del triomf: “Soc feliç perquè hem guanyat, són tres punts importants. És un llarg camí. Ens ajuda. Cal seguir amb aquesta mentalitat. Tindrem tres dies lliures per recuperar-nos, l’equip s’ho mereix.”

Preguntat per la situació d’Ansu Fati va explicar que “he estat honest amb ell. Hi he parlat. L’he vist al màxim nivell. No és un camí fàcil, però cada vegada està més a prop de tornar a l’equip”.

“Tocava guanyar i posar pressió”

Íñigo Martínez va dir després del partit que “tocava guanyar per estar ficats a la Lliga i posar pressió”. Va afegir que “estem bé i el resultat ens ve perfecte perquè les sensacions són molt bones. L’equip ha sabut patir amb un menys, hem fet un altre gol. Un partit brillant. Aquest és el camí. L’equip té encara marge de millora”.

L’equip no va donar la llista de convocats

El Barcelona va aterrar ahir a Sevilla sense haver facilitat la llista de convocats, una cosa inèdita. Ansu Fati, del qual Flick va dir dissabte que “va per bon camí”, no era entre els jugadors. El club està valorant donar-li una sortida i la seua destinació podria ser el Besiktas turc.

Primera Assemblea a la RFEF amb Rafael Louzán

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas acollirà avui, a partir de les 12.30, l’Assemblea General Extraordinària de la Reial Federació de Futbol RFEF, la primera després de l’elecció com a president de Rafael Louzán i al cap de cinc dies de quedar legitimat per al càrrec. Dijous passat el Tribunal Suprem va decidir absoldre el dirigent gallec de la condemna per prevaricació de quan era president de la diputació de Pontevedra.

Reial Madrid TV critica el penal al derbi

Els comentaristes de Reial Madrid TV van criticar amb duresa el penal a favor de l’Atlètic al derbi, el primer que li xiulen en contra en tota la temporada, i van demanar que l’equip no sortís a jugar a la segona part en senyal de protesta.

El València guanya i s’atansa a la salvació

El València va fer un gran pas per sortir del descens, al derrotar 2-0 al Leganés, un altre equip que també lluita per no baixar.