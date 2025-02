El mes de març serà crucial per a la salvació de l'Hiopos Lleida: aquests seran els duels clau

Publicat per Xavier Pujol Redactor Esports Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Lliga Endesa s’atura durant dos setmanes per la disputa de la Copa del Rei, que arranca aquest dijous a Las Palmas, i per una nova finestra FIBA, que afectarà un terç de la plantilla de l’Hiopos Lleida. A la tornada, el conjunt de Gerard Encuentra afrontarà un mes de març crucial en les seues aspiracions de salvació, ja que s’enfrontarà a dos dels seus rivals directes, Corunya, cuer amb 4 victòries, i Granada, que està amb sis empatat amb els lleidatans.

L’Hiopos reprendrà la competició visitant l’1 de març el pavelló de Riazor per enfrontar- se a un equip gallec al qual intentaran guanyar i prendre l’average particular –els corunyesos van vèncer per 5 punts al Barris Nord després d’una pròrroga–. Després de rebreen la jornada següent el Saragossa, amb el qual van debutar a l’ACB caient també a la pròrroga, els de Gerard Encuentra viatjaran a Granada per afrontar una altra final per la permanència davant del quadre nassarita, al qual ja va vèncer en l’anada per 13 punts d’avantatge. Els lleidatans tancaran el mes rebent al Barris Nord el Joventut i visitant l’equip revelació de la Lliga, el Baxi Manresa.

L’abril també presenta dos duels directes. El mes l’obrirà rebent el Breogán, que després de batre aquest dissabte l’Unicaja ja compta amb dos victòries de marge sobre els lleidatans, i el tancarà visitant el Morabanc Andorra, que està amb un triomf més. A ambdós els va derrotar en la primera volta, als gallecs per 4 punts d’avantatge, en el que és de moment l’únic triomf que ha aconseguit com a visitant, i als del Principat per deu gols de diferència. Entremig viatjarà a Gran Canària i rebrà el València.

Aquests quatre partits davant de rivals directes seran crucials per al futur de l’Hiopos a l’ACB, ja que al maig el calendari fa costa amunt. I és que els lleidatans han de visitar el Palau Blaugrana i rebre al Barris Nord Múrcia, Tenerife i Unicaja, aquests dos últims de forma consecutiva, per tancar la temporada visitant el Girona, que també està immers en la batalla de la permanència i que en la primera volta de la Lliga va aconseguir guanyar a Lleida per cinc punts de diferència.

A CASA

Jornada Equipo Fecha Jor.22 Saragossa 9 de març Jor.24 Joventut 23 de març Jor.26 Breogán 5 d’abril Jor.28 València 20 d’abril Jor.30 Múrcia 4 de maig Jor.32 Tenerife 18 de maig Jor.33 Unicaja 25 de maig

FORA