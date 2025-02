El Vila-sana se la juga

El Vila-sana es juga avui a la pista del Palau de Plegamans (20.00 hores) gran part de les seues opcions de classificació per a la Final Four de la WSE Champions League Women. A falta de dos jornades perquè acabi la fase de grups l’equip barceloní és líder amb 90 punts, després de guanyar tres dels quatre partits que ha jugat, mentre que Fraga i Vila-sana, que s’enfrontaran en l’última jornada al Pla d’Urgell, tenen 6 punts, amb dos victòries i dos encontres perduts cadascú.

Així mateix, una derrota de les lleidatanes els faria impossible acabar primeres de grup i s’haurien de jugar la segona plaça amb les fragatines en l’última jornada. Guanyar avui suposa fer un gran pas per a la Final Four.

“Entenc que estiguin dolguts, però el club ha fet les coses bé i ha respectat el Palau”

L’entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, no veu diferència que sigui un partit de Champions o de Lliga. “No crec que calgui canviar de xip. És com un altre partit, davant d’un rival que coneixem bé i que ens coneix bé i sabem el que cal fer”, explicava. “Sí que és una final, però quan lluites per títols tots els partits tenen molt valor. El resultat que fem ens condicionarà de cara a l’últim partit, encara que som conscients que haurem de guanyar el Fraga per anar a la Final Four.”

“És un partit important que afrontem amb ganes i il·lusió”, va destacar Rodero, que té la baixa de Maria Porta, amb problemes físics. Sobre el fet de tornar a enfrontar-se amb el Palau ironitza que “pràcticament no fa falta ni veure vídeos de tant que ens coneixem” i sobre la possible hostilitat pel fitxatge de l’estrella rival, Aina Florenza, va dir que “el Vila-sana ha fet les coses bé i ha respectat sempre el Palau de Plegamans”. “Aquestes coses passen en l’esport, així que anem amb tranquil·litat, encara que entenc que estiguin dolguts”, va concloure Rodero.

L’Alpicat visita l’Alcoi a la recerca de punts que l’atansin a la salvació

Tan sols tres dies després de perdre davant del Voltregà (4-5), l’Alpicat torna avui a la Lliga per visitar una pista complicada com és la de l’Alcoi (19.30), vuitè en la classificació. Ho fa amb la necessitat de sumar punts que l’atansin a la zona de permanència, després que la derrota de dimecres davant d’un rival directe l’hagi situat en zona de play-out, malgrat que l’equip de Sito Expósito va jugar en un bon nivell i va merèixer un millor resultat.Sobre el poc temps de recuperació que ha tingut l’equip del Segrià, el tècnic va explicar que “el calendari va així i hem fet un entrenament de qualitat i veig l’equip fort”. L’entrenador, amb referència a la seua situació a la taula classificatòria –és el 12 de 14 equips–, va indicar que “no és per entrar en pànic. Sabíem que era possible ser a baix i hi ha diversos equips en aquesta zona baixa i tots podem guanyar o perdre davant de qualsevol rival”. A l’OK Lliga en baixen tres, els dos últims de forma directa, mentre que el 12 i l’11 disputaran el play-out per l’altra plaça. “L’equip es veu fort i valent”, insisteix Sito. “De fet, ja vam elaborar la plantilla amb un perfil de jugadors capaços de patir i a qui estar lluitant per baix no els suposa un problema afegit. Sabem on som.” Afegeix que “no podem viure pensant en la classificació. Som conscients que hem de sortir a guanyar en tots els partits i l’objectiu és continuar sumant punts i arribar amb totes les opcions a les tres o quatre últimes jornades. Queden molts punts en joc, per la qual cosa això és molt llarg”, va subratllar.Quant al rival d’avui, l’Alcoi, Sito és conscient de la seua dificultat, encara que reconeix que “a l’OK Lliga no hi ha rival fàcil. S’uneix a més que és un desplaçament llarg, la qual cosa sempre suposa un cansament afegit. És una pista difícil, però també la nostra ho és i dimecres vam perdre. Fora de casa sempre costa guanyar, però insisteixo que veig l’equip mentalment fort i lluitem en tots els partits”. Val a dir que el següent matx a casa, el dia 22, serà el derbi davant del Pons Lleida.

L’equip del Pla d’Urgell tornarà a la Lliga el dia 22 davant de l’Alcalá

La disputa del partit d’avui a la pista del Palau de Plegamans, corresponent a la Champions, ha obligat l’equip del Pla d’Urgell a ajornar el seu compromís de lliga davant de l’Alcalá. Encara que en principi aquest partit es va programar per a aquest dimecres passat, finalment es jugarà el dissabte vinent dia 22 al pavelló municipal de Vila-sana. Aquest cap de setmana estava en principi ocupat per la disputa de la Copa de la Reina, però aquest torneig ara mateix no té ni data assignada ni seu, per la qual cosa el Vila-sana i l’Alcalá van acordar jugar el cap de setmana pròxim, en lloc de fer-ho entre setmana, que sempre és més incòmode.