Aficionats del Lleida protesten després del partit al Camp d'Esports contra el nou conveni

Eva Cortijo

Uns quants aficionats del Lleida van saltar al final del partit d'ahir contra l'Olot a la gespa del Camp d'Esports per fer sentir el seu desacord contra el nou conveni ofert per l'ajuntament a l'entitat blava per l'ús del Camp d'Esports. Aquest nou conveni proposa amb una durada de quatre anys l'obligació de compartir l'estadi, a cost zero de manteniment per al club.

Abans de començar el partit, al Gol Nord es van mostrar dos pancartes amb els missatges: “El Lleida es queda a casa” i “PSC corruptes”. Aquesta última es la que va ser exhibida al mateix terreny de joc després del partit, quan alguns aficionats van saltar al camp i van estendre la pancarta durant uns instants.