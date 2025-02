El Balaguer no pot passar de l'empat davant d'un seriós Igualada

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer i l’Igualada van empatar (2-2) en un partit molt equilibrat en el qual els locals es van avançar dos vegades. El Balaguer, amb les baixes de Pau i Niso, es van avançar amb un gol de Nabil Jadiri en el 5. Després d’uns minuts de domini local, Soldevila va tenir el segon gol a les botes, que hauria canviat el signe del partit, però va ser l’Igualada el que, a cinc minuts del descans i en el seu primer tret entre els tres pals, va encertar per a l’empat (1-1).

El Balaguer va jugar una bona primera part, amb molta intensitat davant d’un bon Igualada que va dominar alguns aspectes del joc però sense crear problemes a la defensa local. A la segona part, els de la Noguera es van bolcar en atac i va arribar un clar penal, en el minut 50, que Chiné es va encarregar de transformar en el 2-1. Però poc els va durar l’alegria als rogets, perquè dos minuts després l’Igualada va sorprendre en una contra i va batre Peguero per empatar de nou (2-2).

El Balaguer ho va intentar i va tenir ocasions per tornar a avançar-se, però les pèrdues de temps de l’Igualada, amb protestes i provocacions, van implicar les expulsions d’Adil Jadiri i Grau, que van caure en la trampa visitant i van deixar en inferioritat el seu equip per als últims minuts en què el marcador ja no va variar.

Després del partit, l’entrenador del Balaguer, Josete, va dir: “Hem jugat bé i amb personalitat”.