Sense cap opció

El Cadí no va tenir cap opció a la pista del Saragossa, molt superior a l’equip que dirigeix Isaac Fernández, que segueix en zona de descens però amb un partit menys (81-65). El conjunt aragonès va acabar amb la resistència lleidatana en l’inici del tercer quart i, encara que la diferència final no va ser àmplia, va arribar a ser de 25 punts (77-52). Tanmateix, el Saragossa es va reservar per al play-in de l’Eurolliga de dimecres davant del Bourges i el Cadí va aconseguir maquillar el marcador en el tram final.

L’equip de l’Alt Urgell va mantenir el tipus en els instants inicials, fins que un parcial de 7-0 va obligar el seu tècnic a demanar el primer temps mort (14-6). El Saragossa va marxar fins al 18-6, després d’una cistella de Nyström, i el Cadí va anar sempre a remolc, arribant a cedir per 13 punts de marge (21-8) després de la tornada d’Oma a les pistes al cap de 15 mesos de la lesió. Uns bons minuts de Baines, absent davant del Ferrol, i l’inici del segon quart, van atansar el Cadí a 6 punts (25-19). Però un altre parcial de 8-0, amb dos triples de Flores i Pueyo, van tornar les lleidatanes a la realitat. Atkinson va situar les locals 15 punts a dalt (34-19), abans d’una altra lleugera reacció. L’equip lleidatà va aconseguir baixar de la barrera de la desena de punts de diferència i Ridard va donar esperances, abans que Nyström tanqués la primera part amb un triple (42-33). El Cadí, que ahir no va poder comptar amb Palma, tenia capacitat de reacció, especialment davant de la segona unitat del Saragossa, però havia de mantenir la concentració durant tota la segona meitat.

El Cadí, sense Palma, no va poder respondre a un 11-0 en el primer quart i a un 12-0 en l’inici del tercer

Ridard va establir les bases en els primers compassos, però la resistència del Cadí es va acabar. Un parcial de 9-0 en dos minuts va fer que la diferència se n’anés als 16 punts i, a la sortida del temps mort de Fernández, Nyström va castigar amb un altre triple (54-35). Soler va contestar amb el seu primer encert exterior, però la sueca va tornar a respondre amb 3 punts. Atkinson va elevar la màxima diferència i Ortiz la va fixar en 23 punts (61-38), abans que Aguilar aconseguís frenar la sagnia. Brcaninovic, que havia entrat per donar descans a les interiors aragoneses, va fer que la diferència pugés fins als 24 punts, però el Cadí va aprofitar la presència de les suplents per reduir el desavantatge i entrar en l’últim quart amb un marcador menys dolorós (66-47).

El Cadí no va aconseguir reduir més la diferència i intentar entrar en els últims compassos amb opcions. En el pitjor moment del Saragossa no va ser capaç de tenir una continuïtat en el joc ni aprofitar les escasses ocasions. Les locals van recuperar terreny i Pueyo es va encarregar d’establir una màxima renda de 25 (77-52) a falta de menys de 5 minuts per al final. El Saragossa va donar entrada a Urdiain i va començar a pensar en l’important duel de dimecres a l’Eurolliga, mentre que el Cadí ho va aprofitar per maquillar el resultat. Un parcial de 0-8 i Ridard baixant fins als 14 punts, abans que Ortiz tanqués el marcador amb el 81-65 definitiu. Una derrota que fa que les lleidatanes tornin a la realitat de la lluita per la permanència des de la zona de descens, circumstancial perquè els falta jugar un partit ajornat, el que disputaran dimecres (20.00) al Palau contra el Joventut, que ahir no va tenir pietat del cuer, l’Ardoi, al qual va batre per 38 punts.

“Podríem haver donat més guerra i jugar amb més energia”

Isaac Fernández, tècnic del Cadí, va assenyalar després de la derrota que “sabíem que és un rival inabastable en condicions normals, però crec que havíem de donar més guerra de la que hem donat. Només una jugadora de les nostres ha acabat amb 4 faltes i la resta no ha passat de les 2. No hem sabut tenir aquella espurna defensiva dels últims partits, quan cal sortir a totes per la situació en la qual ens trobem. A nivell d’agressivitat havíem de jugar amb més energia”, va afegir. L’entrenador del Cadí va voler destacar l’ambient del Príncipe Felipe, amb més de 5.000 espectadors. “Jugar un partit amb aquest ambient és una autèntica passada.”