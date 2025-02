Bogicevic reforça el Cadí, que avui rep l’Estudiantes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí, que avui (12.30) rep l’Estudiantes al Palau, ha aconseguit els serveis de la sèrbia Nina Bogicevic, de 36 anys i 1,81 metres, després que divendres anunciés la cinquena baixa de la temporada, la nord-americana Azana Baines. L’escorta, que compta amb una àmplia experiència a la Lliga Femenina, firma fins a final del curs després de desvincular-se el desembre de Los Leones de Chile. Amb més d’un centenar de partits a la competició estatal, Bogicevic va jugar al Girona (2009-10), Conquero (2013-14), Al-Qázeres (2015), Cref (2015-16), Zamarat (2017), Estudiantes (2017-2019) i Ensino (2020-21). Té experiència a la EuroCup amb el Besiktas, mentre que la major part de la passada temporada la va jugar al Tarsus Mersin, també a Turquia, amb mitjanes de 12,6 punts per partit. La seua formació va començar a l’Estrella Roja i compta amb experiència en països com França, l’Equador, Eslovàquia, Polònia, Bèlgica i Romania, jugant en l’Arad.

La jugadora està a disposició d’Isaac Fernández per al duel d’avui, en el qual el Cadí intentarà fer un altre pas més cap a la permanència, després de guanyar dimecres el Joventut (70-77) i sumar la setena victòria de la temporada. “Ens sentim millor al Palau que fora. És obvi. Esperem competir bé contra un rival físic i que ve d’una àmplia victòria contra l’Araski. Malgrat tot el que hem passat, de les sortides i les arribades, l’equip està bé. No se centren en coses negatives i van treballant. No és per tirar coets, però bé. Es nota molt respecte al partit de la primera volta contra l’Estudiantes que s’ha millorat molt”, va assenyalar el tècnic del Cadí abans del duel contra les madrilenyes.