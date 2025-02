Remuntada amb ensurt final

Publicat per COLAU OBRADOR LLINÀS Verificat per Creat: Actualitzat:

❘ lleida ❘ El Robles Lleida va guanyar el seu segon partit de la tornada de la Lliga davant d’un Magec Tías Lanzaorte que va estar davant durant la major part del partit (63-60). El matx va començar de cara per al Robles, que ràpidament es va posar amb 7 punts amunt al marcador. Després de l’empenta inicial, les canàries van imposar el seu ritme de joc, més pausat que el local, i van capgirar el lluminós (11-15). El segon quart va començar igual, amb males sensacions però anotant les lleidatanes. Més per errors visitants que per encert local, i es va arribar al descans amb empat a 30.

El tercer quart va confirmar les males sensacions del Robles, que va veure com possessió rere possessió les canàries augmentaven la distància en el marcador, arribant a una màxima de deu punts (30-40). Malgrat els intents des del triple, les locals només van poder retallar tres punts de diferència (41-48). A l’últim quart va canviar la dinàmica amb el Robles augmentant la velocitat de joc i la intensitat en defensa. Aquesta última va ser clau per capgirar de nou el marcador, amb dos robatoris de pilota i punts en contraatac passant del 50-55 al 56-55. Quan el partit ja semblava sentenciat a favor del Robles, dos errors en transició van deixar el marcador 63-60 i amb possessió visitant, que va intentar un triple sobre la botzina que gairebé força la pròrroga, però que no va entrar, i va deixar la victòria a Lleida, a més amb l’average guanyat, ja que en l’anada les lleidatanes van perdre per dos punts.

El tècnic Rubén Petrus va felicitar l’equip pel bon partit i per la “resiliència i treball dur que han demostrat totes les jugadores”. Tanmateix, va dir que “perdre 19 pilotes és inviable, i això que és un treball que fem des de principi de temporada”, va concloure.