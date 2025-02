Victòria per al líder

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va defensar amb èxit la seua condició de líder i es va imposar ahir per 0-2 a l’UD Las Palmas. A més de sumar els tres punts que el mantenen al capdavant de la classificació, es va revenjar del duel de la primera volta. Va ser un triomf molt treballat per sumar una victòria que no va veure al seu caseller fins a la sentència de Ferran Torres al temps afegit, després que Dani Olmo marqués el 0-1 al minut 62.

Els de Hansi Flick, que van caure a casa fa tres mesos contra els canaris, van evitar un altre disgust davant dels grocs patint fins a l’últim minut. Els canvis van donar els seus fruits al tècnic alemany i Olmo, amb un golàs, va obrir el marcador. Sense punteria aquesta vegada del pitxitxi Robert Lewandowski ni un Lamine Yamal amb poc gol en Lliga, Las Palmas va ficar la por al cos als blaugranes.

El pitjor ensurt va ser una mà d’Eric García que hauria pogut ser penal a deu minuts del final, però el VAR va detectar un fora de joc previ. El desgast dels de Diego Martínez, que va anul·lar el Barça durant molts minuts, no va tenir premi, com en altres bones actuacions recents i enganxats a la zona de descens amb un punt sumat dels últims 21. El Barça va respirar gairebé amb el xiulet final, amb el 0-2 de Ferran Torres, i manté el liderat amb 54 punts.

Malgrat jugar-se el liderat acabat de recuperar, amb la pressió ja coneguda del triomf de l’Atlètic de Madrid a Mestalla, el Barça va estar a mercè de Las Palmas en un primer temps que es va jugar més segons al pla groc. Els minuts inicials van deixar un cert intercanvi, en què va perdonar el quadre blaugrana entre Fermín i Lewandowski, però aviat es va veure un Barça molt incòmode i sense gairebé opcions de crear perill.

Els de Diego Martínez van muntar un bloc compacte enrere, que va oferir les bandes al rival, però sense perill. Els canaris també van amenaçar amb Sandro Ramírez i Alberto Moleiro, i els de Flick no van inquietar Cillessen. Ho va intentar Lamine Yamal i Pedri va provar de fer la seua màgia, però un dels equips més golejats de la Lliga es va fer gegant en l’esforç.

La represa no va canviar el guió, però sí que va portar l’alternativa d’Olmo al quadre blaugrana. El partit va continuar espès, tocant el Barça sense generar perill fins a un avís de Raphinha. El següent va ser el golàs de l’internacional blaugrana, dríbling i xut dur al travesser i per dins, després d’una transició de Lamine (0-1).

El tècnic local va moure la banqueta i Las Palmas es va haver d’estirar una mica més, amb l’ocasió de Sandro abans que els de Flick voregessin el segon amb el mateix Lamine i Lewandowski. Els de Diego Martínez no van arribar a amenaçar en excés, però només un gol al marcador va posar l’ingredient típic per a un final sofert.

Las Palmas se’n va anar l’atac veient que el Barça no era capaç de tancar el duel. La jugada de la mà d’Eric García es va quedar en res després d’una llarga revisió del VAR. El Barça no volia que el seu liderat s’esfumés, va buscar el gol i sense més ensurts en defensa, Ferran Torres va fer el 0-2 al temps afegit i l’equip blaugrana va sortir de Gran Canària amb el liderat viu abans d’enfrontar-se a l’Atlètic de Madrid a la Copa aquest dimarts vinent.

❘ las palmas de gran canària ❘ L’entrenador blaugrana, Hansi Flick, va admetre que el millor va ser el resultat, que manté líder l’equip. “No hem fet un partit gaire bo. Però hem guanyat 0-2 i això està bé. Amb els tres punts, el camí de tornada s’afronta millor. En el descans, els hem explicat què fer millor en algunes situacions i hem parlat del que no s’estava fent com volíem. Els jugadors han estat bé. Estem molt contents amb els tres punts, però no tant amb la nostra actuació, malgrat que seguim líders a LaLiga.”

Va admetre que “ens ha faltat més el control i la pilota. No hem jugat com ens agradaria. Hem perdut pilotes i hem tingut imprecisions”, reconeixent també que “a la primera part hem tingut més problemes del que és habitual”. Va afegir que “els canvis han funcionat. Per a això estan els jugadors de la banqueta i tots ens aporten molt”, va assenyalar el tècnic.

Sobre el gol de Dani Olmo va dir que “el gol és molt important, per a nosaltres i per a ell. No ha jugat més abans perquè estava lesionat i també els altres estaven una mica millor pel que fa a la forma física. Estem contents per ell. Ha estat un bon gol per a Olmo. I també per Ferran, que també ha sortit des de la banqueta. Tots han estat involucrats també en defensa”, va concloure Flick.

La Penya Som un Sentiment celebra la festa del soci

La Penya Blaugrana de Lleida Som un Sentiment va celebrar ahir la seua tradicional festa del soci en una jornada plena d’activitats que va tenir lloc a les instal·lacions del CT Urgell, amb més de 70 persones. La jornada va comptar amb la presència, entre altres, de Vicent Amigó, representant dels veterans del FC Barcelona, i el periodista Joan Poquí, que va ser distingit amb la Poma d’Or al Sentiment Blaugrana, guardó que s’estrena enguany i que va rebre de mans del president de la penya, Dani Rovira.

L’Espanyol obté contra l’Alabès el seu primer triomf fora

Un gol de cap de Fernando Calero, que havia saltat a la gespa en el segon període, va permetre a l’Espanyol aconseguir un triomf molt valuós, el primer de la campanya fora de casa, davant d’un rival directe com l’Alabès (0-1). L’Atlètic de Madrid, per la seua part, va derrotar ahir 0-3 el València. L’argentí Julián Álvarez va firmar els dos primers gols (12’ i 30’) i Correa, al minut 86, va anotar el 0-3 definitiu.