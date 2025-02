El Girona no pot contra un Madrid que iguala el líder Barça a la taula

Publicat per Verificat per Creat: Actualitzat:

Sense ostentacions, mesurant esforços i amb rotacions, el Reial Madrid es va imposar ahir al Girona per 2-0, gràcies als gols de Luka Modric al minut 41 i de Vinícius al 83, per mantenir el pols pel títol de Lliga després de les victòries de Barcelona i Atlètic aconseguides dissabte. La victòria incrementa la mala ratxa del Girona, que encadena tres derrotes a la Lliga.

Va avisar Ancelotti a la prèvia que el partit el marcarien les “cames fresques”, després del desgast a Champions davant del Manchester City. Per això, va incloure quatre rotacions l’onze titular i una de les quals, Luka Modric, li va donar la raó.

Això sí, abans Thibaut Courtois va sostenir els seus amb dos parades de mèrit a Arnau Martínez i Viktor Tsygankov, en els minuts 5 i 30, respectivament. A aquestes dos aturrades van seguir contraatacs del Reial Madrid en els quals Vinícius va tardar a deixar anar la pilota i van quedar en no res. Amb Courtois com a protagonista, els d’Ancelotti no van ser capaços de donar ritme al partit, mentre a la grada d’animació corejaven sense èxit càntics contra l’arbitratge i LaLiga que no van calar a la resta del públic del Bernabéu.

Abans del partit els futbolistes del Reial Madrid van posar, juntament amb els del Girona, amb el cartell “respecta l’àrbitre, respecta el futbol” que va implantar la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) com a part de la seua campanya de defensa al col·lectiu arbitral. De fons, xiulets majoritaris.

Sense necessitat de forçar la màquina davant d’un Girona molt fluix, Modric va inaugurar el marcador al minut 41 i va sentenciar Vinícius amb el 2-0 que va firmar al 83.