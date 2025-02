Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va fer ahir un nou pas en ferm cap a la permanència, després de guanyar l’Estudiantes (72-70) i sumar la segona victòria consecutiva, una ratxa que no firmava des del novembre. Les lleidatanes tenen ara un marge de dos triomfs sobre el Celta, que visiten dissabte (19.00), després d’adjudicar-se un duel d’escassa qualitat contra les madrilenyes, que van tenir quatre ocasions per forçar la pròrroga. Però no van aconseguir fer cistella i la victòria es va quedar en un Palau molt crític amb un decebedor arbitratge.

Va començar erràtic el conjunt de l’Alt Urgell, fins que Aguilar va entrar a la pista per liderar un parcial de 7-0 (17-11). La francesa Ridard va ser l’altra protagonista del primer quart, amb 10 punts, davant d’un Estudiantes que va tenir en Banaszak la jugadora més incisiva. Palma va establir la màxima renda de 8 punts de l’equip local, però Latorre va frenar l’estirada i Murekatete va tancar el primer quart (23-16). La segona falta de Murekatete i la cistella de Ridard que va renovar la diferència de 8 punts van ser el pròleg dels pitjors minuts del Cadí. Després del 29-21 es va oblidar per complet de jugar i l’Estudiantes tampoc es va lluir. Isaac Fernández va intentar acabar amb el festival d’errors amb un temps mort. Però no va servir. Les madrilenyes, amb molt poc, van firmar un parcial de 0-9, en el qual les lleidatanes van estar més de 6 minuts sense anotar. Es va arribar al descans amb un trist 29-30 i una sonora xiulada per als àrbitres, ja que el balanç de faltes era de 9-3, cap de les visitants en el segon quart. Un triple de Gervasini va obrir el tercer quart amb un ritme alt, molt diferent del del segon acte. El Cadí va poder obrir una petita bretxa, amb compensacions arbitrals, i va arribar a situar-se 6 punts amunt (45-39). Una tècnica a la banqueta de les lleidatanes, que Sandra Sánchez tenia moltes ganes d’assenyalar, va donar ales a l’Estudiantes, que va aconseguir capgirar el marcador després d’un triple de Camilión (48-49). Temps per al tècnic del Cadí. Murekatete va sortir en aquesta fase del matx i va contribuir, amb els seus 9 punts, que les locals entressin en l’últim quart amb un avantatge de 5 punts (57-52). Va tornar l’Estudiantes al partit gràcies a dos triples consecutius de Bühner. Salvadores va posar el seu equip 3 punts amunt i Aguilar va empatar amb un llançament exterior clau, ja que les locals tornaven a passar-ho malament. La base va obrir un parcial de 7-0 que va obligar Nacho Martínez a sol·licitar temps mort a 4:48 del final (66-62). Entre Bühner i Whittle van tornar l’avantatge a les visitants. Gervasini va empatar des de la línia de tirs lliures, cistella de Murekatete i resposta de Camilión. La pròrroga començava a sobrevolar el Palau. Murekatete va anotar una cistella de qualitat a 1:07 per al final per al 72-70 i en la següent jugada la pilota va acabar en lluita. Temps mort d’Isaac Fernández a falta de 29.5 segons i mitja victòria a la butxaca. Tanmateix, l’atac de les lleidatanes va acabar amb un llançament de tres d’Aguilar que no va entrar i un contraatac ràpid de l’Estudiantes, que va conduir Whittle. L’australiana va tenir dos tirs sobre Murekatete, els dos sense èxit, i la pilota li va caure a Bühner, que també va tenir dos tirs sota cistella. El rebot del segon va anar a les mans de Murekatete, que va sortir amb la pilota controlada i el temps es va esgotar. Victòria soferta per al Cadí, la vuitena de la temporada i la sisena al Palau d’Esports.

“És molt important, malgrat que ara totes les victòries ho són”

Isaac Fernández, tècnic del Cadí, va assenyalar que “és una victòria molt important, però totes ho són. Venim de molts partits en una setmana i no tenim un equip preparat per a això. A més, hem tingut problemes amb algunes jugadores passant processos gripals. Per això li dono molt valor a aquest triomf, davant d’un rival que és molt físic, tremendament complicat, que no et deixa atacar i t’exigeix molt en el rebot”. L’entrenador de les lleidatanes va advertir que “queda molt per endavant, tot i que ens hem distanciat una mica. Però el que importa és que estem prenent decisions molt més madures”, va afegir Fernández, que no va comptar amb el nou fitxatge, Bogicevic.