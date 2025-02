Revenja d’Anglaterra

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ londres ❘ Anglaterra es va cobrar complerta revenja de la derrota a la final de l’últim Mundial i va guanyar per la mínima (1-0) una Espanya que va tornar a viure el malson de la falta d’encert en els últims metres. Un gol de Jessica Park en el minut 32 va sentenciar un partit que de nou va tenir domini de la Roja, que perd el liderat i es queda en tercera posició, darrere de les angleses i de Portugal, que va vèncer Bèlgica.

El matx, que va haver de suspendre’s durant diversos minuts a la segona part perquè se’n va anar la llum a Wembley, va ser la confirmació d’alguns problemes que pateix la campiona del món, incapaç de crear ocasions clares i de tancar els espais darrere. Així va arribar l’1-0 d’Anglaterra, amb una pilota per a Alessia Russo, que es va donar la volta contra Irene Paredes, la va deixar enrere i va treure un tret que va colpejar de nou en Paredes i es va passejar per l’àrea petita fins que el va empènyer Park.

El gol era merescut per a les angleses, que havien tingut un inici de partit lent, però que a poc a poc van reprendre el control del joc i van començar a portar molt perill amb les internades de Lauren James. La jugadora del Chelsea, al costat de Russo i Park, va posar en serioses dificultats Espanya, que només va poder deixondir-se amb els aïllats intents de Salma Paralluelo. Abans, Lucía García havia topat amb el travesser en una rematada dins de l’àrea després d’un córner. A la segona meitat i després de l’apagada, Espanya segurament va merèixer més. Van arribar les ocasions i els trets, sempre ben repel·lits per Hannah Hampton. L’arquera del Chelsea es va encarregar de sostenir Anglaterra enrere mentre les seues companyes perdonaven la sentència, perquè fregant el temps de descompte un cacau de Lauren James no va ser atrapat de primeres per Cata Coll, es va quedar ballant sobre la línia i la portera del Barcelona va atrapar la pilota abans que la pogués empènyer Chloe Kelly. Amb una magnífica parada de Hampton, ja amb el temps gairebé complert, van marxar les opcions d’Espanya de treure alguna cosa de Wembley, i el grup s’estreny. Portugal, que va vèncer 0-1 Bèlgica, es queda primera amb 4 punts, els mateixos que Anglaterra. Espanya cau al tercer lloc, amb 3, i hauria d’anar a un play-off per no descendir, mentre que Bèlgica és cuera.