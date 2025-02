Marc Garcia veu el Lleida més alliberat després de retrobar-se amb la victòria

El tècnic del Lleida CF, Marc Garcia, ha reconegut que la victòria del passat diumenge a Alzira (1-1) ha "ajudat" que la setmana es visqui "amb menys estrès i més alliberació", abans de rebre aquest diumenge (17.00) a l'Elx Il·licità al Camp d'Esports, un partit on el tècnic blau "firmaria ara mateix guanyar com sigui, perquè anímicament ens faria anar encara més cap amunt". A més, un triomf permetria que els blaus es mantinguessin en la lluita pel play-off, que ara tenen a un punt, i allunyaria al conjunt il·licità, que es troba dos punts per sota del Lleida.

"Evidentment que desitgem guanyar i tenir bones sensacions perquè la gent se'n vagi contenta, però si només podem triar una cosa, prefereixo una victòria" ha detallat el tècnic després que l'equip trenqués el diumenge passat la ratxa de sis empats consecutius, en un partit on "no vam fer res massa diferent d'altres recents", ha admès.

De fet, Marc Garcia s'ha resignat a reconèixer que "la primera part va ser molt dolenta i la segona molt bona, com ens ha passat altres dies. Però el que va canviar és que vam tenir una eficàcia golejadora molt elevada i això ens va donar la victòria".

En aquesta línia, el tècnic ha explicat que "el nostre problema sempre ha estat fer el segon gol. Quan l'aconseguim, ens dona tranquil·litat i sempre arribem a fer-ne tres o tenim moltes ocasions per marcar més, com va passar contra el Sant Andreu". "Evidentment, aquí hi ha un tema de pressió que els jugadors han d'aprendre a normalitzar i estem en aquest camí. N'estic segur que els gols arribaran, perquè tenim jugadors capacitats per fer-los", ha afegit.

Tot i que arrosseguen molèsties, l'entrenador ha declarat que "segurament Campins i Quadri podran ser a la convocatòria", i ho ha justificat dient que "necessitem resultats ara i seria obscè pensar en reservar-los per un possible play-off, perquè ni tan sols hi estem classificats ara per ara".

Així, el tècnic suma efectius per rebre a un Elx Il·licità que "és un equip molt treballat i imprevisible, que vindrà a disputar-nos la possessió", ha declarat un Marc Garcia que reconeix que "fins i tot ens pot anar bé, perquè molts equips han vingut aquí a regalar-nos la pilota i no ho hem sabut aprofitar".