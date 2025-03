La salvació passa per la Corunya

Després de dos setmanes sense competició per la disputa de la Copa del Rei i de l’última finestra FIBA amb vistes a l’Eurobasket d’aquest any, l’Hiopos Lleida reprèn avui (18.00) la competició amb un duel crucial a la pista del cuer Leyma Corunya, un partit en el qual els lleidatans es juguen mitja salvació. I és que si guanyessin al Coliseum deixarien el conjunt gallec enfonsat en l’última posició amb quatre victòries, amb tres per sobre, que podrien ser quatre si, a més, aconsegueixen vèncer per més dels cinc punts de diferència pels quals van perdre, amb pròrroga inclosa, en la primera volta al Barris Nord (101-106).

Aquella derrota de fa tres mesos va doldre, i molt, ja que plovia sobre mullat, i és que el Corunya és històricament la gran bèstia negra del conjunt lleidatà. Comptant el duel d’ACB del mes de desembre, els dos equips, que van pujar la Lliga passada, s’han vist les cares en 23 ocasions, amb un balanç totalment favorable als corunyesos. A la LEB Or, ara coneguda com a Primera FEB, van coincidir durant onze temporades –la 2020-2021, afectada per la covid, no van arribar a coincidir en cap dels grups– i es van enfrontar 22 vegades, de les quals els lleidatans només van ser capaços de guanyar-ne sis i, d’aquestes, tres van ser al feu gallec.

“És un equip que cada any ens guanya, ens té la mesura presa. Crec que és el rival que més vegades m’ha guanyat des que soc entrenador del Lleida. Juga a la seua pista i ja ens va guanyar a casa en la primera volta”, va avisar Gerard Encuentra en la roda de premsa prèvia. Per tot plegat, l’Hiopos té encara més ganes de revertir aquesta tendència històrica i també d’evitar encadenar, per tercera vegada aquesta temporada, quatre derrotes, després de les encaixades davant de Baskonia, Bilbao i Reial Madrid abans de l’aturada.

Per als dos equips el matx és crucial, encara que classificació en mà el Corunya és qui s’hi juga molt més, com reconeixia el mateix Encuentra. “No els canvio la situació. Estan més al límit que nosaltres. Perdre seria un cop molt dur i guanyar els reenganxaria a la Lliga. A nosaltres guanyar ens donaria molt oxigen i molta confiança”, va dir el tècnic lleidatà. Els gallecs porten nou derrotes seguides i no guanyen des de mitjans de desembre, quan van assaltar Girona i van provocar la destitució de Fotis Katsikaris, un moviment que va rellançar les opcions gironines, llavors cuers. Els lleidatans, per la seua part, només han estat capaços de guanyar un dels últims vuit enfrontaments.

Tots dos tenen novetats, respecte al xoc d’anada, més en el bàndol lleidatà, que tindrà Van der Vuurst i Hamilton, que encara no havien fitxat, i James Batemon, la gran novetat després de la seua incorporació d’aquesta setmana. Pels gallecs destaca la presència de tota una referència com el francès Thomas Heurtel, que s’ha convertit en pocs partits en el líder del Corunya, i del dominicà Ángel Núñez, que encara no ha debutat, però perden Lima per lesió.

Diego Epifanio: “El Lleida és un equip molt bonic de veure”

Diego Epifanio, entrenador del Corunya, va mostrar la seua admiració pel joc que practica l’Hiopos Lleida i va assegurar que “és un equip molt bonic de veure”, mentre que va admetre que la recent incorporació del nord-americà James Batemon dificultarà el seu treball d’anàlisi del rival perquè “és un jugador que ve d’una altra lliga”. Per la seua part, el francès Thomas Heurtel no va amagar la transcendència del duel i va comentar: “Tots els partits són importants, però aquest especialment perquè és un equip que és a la part baixa com nosaltres i és com una final i l’hem de guanyar.”