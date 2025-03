El Lleida torna a perdre dos punts més al Camp d’Esports (0-0)

Publicat per guillem montardit Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb una gran jugada de l’Elx en la qual Neyder ha hagut d’intervenir providencialment. Més tard, al minut 6, la xarxa de la porteria d’Iñaki s’ha desmuntat i s’ha hagut d’aturar el partit. El primer xut del Lleida ha arribat des de les botes de Fran, però el porter rival l’ha aturat.

La primera part ha estat plena d’anades i vingudes per part del filial verd. Ha estat l’equip alacantí qui ha estat buscant porteria, tot i que, tots els xuts han marxat lluny de la porteria blava. El Lleida també ha volgut dir la seua, però només ho ha intentat amb xuts tímids que no han intimidat a Alex Ruiz. El partit ha marxat als vestidors amb un empat a zero, ja que cap dels dos equips s’ha aconseguit imposar en atac.

La segona part ha iniciat amb una caiguda dins de l’àrea d’un jugador del conjunt il·licità on el col·legiat no ha xiulat res. Al 53, Alex Ruiz ha posat la mà en una falta picada per Fran. Un minut després, en una gran jugada col·lectiva, Adri Lledó ha enviat un xut fora dels tres pals. Una de les bones notícies d’avui ha estat el retorn de Campins i Quadri després de lesió. Adri Lledó ha rebut la groga al minut 63 per aturar un contraatac.

Una falta dubtosa d’Adri Lledó li ha fet veure la segona groga i, per tant, l’expulsió. El Lleida ha buscat crear perill mitjançant la pilota aturada alhora que s’ha defensat de les perilloses contres del conjunt del de la franja verda. Finalment, cap dels dos equips ha vist porteria i el matx s’ha acabat amb taules al marcador.

El Lleida, ara mateix, suma 38 punts i ocupa la vuitena posició. La setmana vinent agafarà l’avió per a enfrontar-se al Mallorca B, el cuer de la categoria, a les 12:00 el diumenge.