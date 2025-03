Segueix la bona ratxa

Publicat per MOISÉS CAMUÑAS Creat: Actualitzat:

❘ Tona ❘ L’Atlètic Lleida segueix amb la seua ratxa impecable. Ho fa gràcies a la fe d’un equip que s’està abonant a ser determinant en els finals de partit i de la mà d’un Wilber Hurtado que es troba en estat de gràcia i que va tornar a brindar una victòria d’or al seu equip per seguir en llocs de play-off d’ascens. El primer acte al Municipal de Tona va ser una pugna d’estils, un xoc de forces sense dominador clar. L’Atlètic Lleida, amb la baixa de Boris Garrós, va apostar per reforçar el centre del camp amb Joanet, encara que el matx va ser més físic del que s’esperava atès el nivell tècnic dels dos equips. Les transicions ràpides del Tona van fer mal des de l’inici. Pau Torres va haver de multiplicar-se per tallar centrades verinoses que arribaven des de la defensa rival. Les ocasions van ser escasses, però la més clara la va tenir Joanet en el minut 23. Després d’un córner servit per Nil Sauret, el davanter va rebre a l’àrea i va armar un tret que va marxar fregant el pal dret de la porteria defensada pel lleidatà Craviotto. Hi va haver també una dosi de polèmica quan l’àrbitre va anul·lar un gol a Flavio per una presumpta mà en el control previ i per una caiguda de Joanet que el col·legiat no va veure quan, encara que una mica escorat, s’enfilava per encarar Craviotto. Empat al marcador i en decisions dubtoses.

El segon temps no va tardar a trencar-se. Amb prou feines reprès el duel, Wilber Hurtado va posar a prova Craviotto amb un tret que el porter va treure amb solvència. Va ser el senyal del que estava per venir. El primer cop el va donar l’Atlètic Lleida en el 55. Una falta lateral penjada per Nil Sauret va trobar Daouda, que va pentinar la pilota al segon pal. Allà va emergir Joanet, que va celebrar el seu aniversari amb una rematada precisa que va col·locar el 0-1 al marcador. Però l’alegria va durar poc. Tot just quatre minuts després, el Tona va tornar el cop amb una contra letal definida per Peña (1-1). El gol va donar pas als millors moments dels osonencs, però l’Atlètic Lleida va resistir i va matar en el tram final. Wilber es va quedar amb la mel als llavis en el 85, però en el posterior córner va rematar per definir l’1-2 definitiu. El pitxitxi del grup amb 17 dianes va portar el seu cap a col·lació per donar tres punts d’or als lleidatans.

Gabri: “L’equip hi creu i aquest esperit ens ha de portar lluny”

L’Atlètic Lleida va aconseguir una valuosa victòria a Tona i l’entrenador, Gabri García, va destacar la capacitat de l’equip per adaptar-se a les condicions del matx. “El camp ens ha condicionat molt, hem hagut de ser més pràctics i directes”, va explicar. El de Sallent va prosseguir dient que “l’equip hi creu i aquest esperit ens ha de portar lluny. Felicito els jugadors”.

Sobre els últims deu enfrontaments que queden, Gabri va remarcar que “serà un tram exigent. Estem en un moment de creixement individual i col·lectiu, i hem d’aprofitar-ho”. El Badalona serà el següent rival.