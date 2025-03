Adri Lledó no va acabar el partit, ja que va ser expulsat per doble groga. - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Creat: Actualitzat:

L’entrenador del Lleida, Marc Garcia, es va mostrar dolgut amb l’empat i va admetre que “aquest resultat no és el que volíem i entenc la situació”. Va afegir, sobre les queixes de l’afició que “no ens podem queixar de l’enuig de la gent. Han estat animant-nos fins al final del partit i ha estat al final, després de l’empat, que han mostrat la seua disconformitat”.

Quant al joc va dir que “la clau que no hàgim guanyat ha estat que no hem agafat els rebutjos dels centres. Ells han guanyat totes les segones jugades de les nostres centrades i a partir d’aquí han generat els contraatacs” i no va dubtar a definir el joc dels seus com a “poc eficient”.

A l’hora de referir-se als seus jugadors, l’entrenador va valorar que “l’equip no ha estat malament, perquè els jugadors s’han buidat i ho han donat tot”. Va afegir que “el pla estava clar, ja que amb Cortijo sabíem que podíem generar-los perill”. Marc Garcia va insistir en l’argument de les centrades: “L’Elx Il·licità és dels equips que més gols encaixen mitjançant centrades laterals” i va explicar que “són un equip que acumula molts homes al mig per què en defensa tanquen amb cinc deixant espais a les bandes”.

Finalment va explicar que “el meu deure és demà –per avui– venir aquí ben d’hora, tornar a mirar-me el partit i veure què hem fet malament per corregir-ho i pensar en el pròxim rival”.

Fer Cortijo, per la seua part, va afirmar que “hem començat la segona part sense ser nosaltres” i va afegir que “ens està passant el contrari al que ens ocorria l’any passat, quan érem forts a casa i ens mostràvem més dèbils fora”

Un altre jugador, Campins, va dir que “aquest equip ho donarà tot fins al final, que ningú en tingui dubtes”. “Hem de superar la pressió de jugar aquest tipus de partits perquè així se’ns complica”, va concloure.