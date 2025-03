La Marxa dels Castells cita en la 25a edició 2.000 participants

Publicat per CARMINA MARSIÑAC Creat: Actualitzat:

La Marxa dels Castells va aconseguir esquivar la pluja en el seu 25 aniversari. Un total de 2.000 participants de tot Catalunya es van donar cita en la tradicional prova que en aquesta edició va sortir de la Universitat de Cervera. Com en cada edició, la Marxa va comptar amb dos recorreguts, un de 37 quilòmetres que acabava a Guissona i un altre de 57 que feia el mateix a Cervera. Els 2.000 participants van tardar una mitjana de 10 hores a concloure la ruta, tres hores per sota del límit, que es va establir en les 13 hores.

La marxa d’ahir va ser molt especial per als tres caminants que han participat en totes les edicions. Es tracta de Josep Maria Bofarull, de Sant Antolí, Joan Rossell, de Sabadell, i Ton Bové, de Cervera. “Poder fer la marxa un any més és una sort, va explicar Bové. Bofarull, per la seua part, va reconèixer que li “feia molta il·lusió participar-hi” i Rossell va assegurar que la va començar a fer sense saber que era la primera edició i des d’aleshores no se n’ha volgut perdre’n cap, “no sé per què, però em va enganxar”. També va ser tot un orgull participar-hi per a Eduard Farré i Salvador Llorens, tots dos de Cervera, que han fet totes les edicions menys una.

La Marxa ha comptat amb la participació de 27.000 persones al llarg dels seus 25 anys d’història i només s’ha suspès una vegada, el 2021, per la pandèmia.