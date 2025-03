L’Estatal de Bellpuig més internacional

El Campionat d’Espanya de motocròs que traspua aquestcap de setmana per trenta-cinquena vegada al Circuit de Catalunya de Bellpuig serà el més internacional de la història. Dels 97 pilots inscrits, quinze són estrangers, de vuit nacionalitats. En MX1 hi haurà tres representants de França, tres de Suècia i un del Japó; en MX2 hi haurà un francès, un belga, un finlandès i un sud-africà, mentre que l’MX125 comptarà amb dos pilots gals, un suís i un israelià. “És un fet insòlit, mai no havíem tingut tanta participació estrangera”, va destacar ahir Lluís Capdevila, president del Moto Club Segre durant la presentació de la prova.

Entre el centenar d’inscrits també hi haurà una nombrosa representació lleidatana, amb gairebé una dotzena de pilots. Sergio Castro (Cervera) i Àngel Petit (Bellpuig) competiran en la categoria reina, Adrià Monné i Biel Piera (Bellpuig), Carlos Prat (Cervera) i Xavier Camps (Alpicat) ho faran en MX2, i Jordi Alba (Castelldans), Dídac German (Preixana), Nil Pallarés (Bellver de Cerdanya) i Izan Querol (Almacelles) estaran en 125. De tots, el que té més opcions de pujar al podi és Monné, que l’any passat en la prova lleidatana va ser segon, la mateixa posició que ocupa actualment en el certamen estatal, a 25 punts del líder.

El campionat arrancarà dissabte a les 10.00 hores amb la disputa dels entrenaments cronometrats i les classificatòries de les tres categories, així com la primera carrera d’MX125 (14.25), mentre que en la jornada dominical l’activitat començarà a les 10.25 amb la resta de curses.

Durant l’acte de presentació, Capdevila va fer especial recalcament en el fet que es compleixen 34 anys de la disputa del primer Campionat d’Espanya a Bellpuig, el 1990, quan el traçat s’havia inaugurat dos anys abans, el 1988, i que des d’aleshores va aconseguir acollir durant molts anys el Mundial, que va deixar de celebrar-se el 2010. Sobre la possibilitat de recuperar la prova mundialista, que va estar a punt de ser una realitat l’any passat (la Generalitat va fer marxa enrere a última hora), l’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va dir que “la voluntat de totes les parts implicades és la mateixa” i va assegurar que “serà una realitat quan estiguem preparats i els pressupostos de la Generalitat estiguin aprovats, ja que ara estan prorrogats i en els de l’any passat no hi havia partida per al Mundial de Bellpuig”.

Per la seua banda, el representant d’Esports de la Generalitat, Xavier Serratosa, va matisar que “no tenir els pressupostos no vol dir que no es pugui fer, tot i que complica una mica més les coses”.