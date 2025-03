A semis de la Minicopa

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

❘ calafell ❘ El Pons Lleida infantil, amb la jugadora Bruna Odina a les files, va emular el primer equip i també es va classificar per a les semifinals, en aquest cas de la Minicopa, al derrotar ahir l’Alcoi per 4-3 amb remuntada inclosa. El seu rival serà avui el Barça (9.30 hores), que va vèncer el Noia (3-0).

L’equip dirigit per Carles Trilla va debutar amb triomf en un partit molt emocionant i disputat, en el qual els lleidatans van anar a remolc gairebé tot el duel, però van aconseguir posar-se al davant per primera vegada a falta d’un minut i 40 segons per al final i ja no van deixar anar l’avantatge fins al final.

L’Alcoi va inaugurar el marcador al minut 6 per mediació de Pau Hernández, però la reacció del Pons Lleida va ser immediata amb l’empat de Roger Trilla un minut després.

L’equip alacantí va tornar a avançar-se en el marcador al minut 11, però quan faltava poc més de dos minuts per arribar al descans el conjunt lleidatà, a través de Leo Fernández, va igualar el matx (2-2).

Amb les espases en alt, va començar la segona meitat i l’Alcoi va tornar a posar-se amb avantatge al marcador amb el gol de Santonja al minut 42. I va ser a partir d’aleshores quan, lluny d’ensorrar-se, va arribar la definitiva reacció llistada. Jan Daniel establia la igualada a tres gols quan faltava 3’14” per a la conclusió i era Roger Trilla, que va fer doblet, qui portava al deliri l’equip lleidatà amb el 4-3 a falta de 1'40”.

El Pons Lleida s’enfronta avui amb el Noia amb la final com a objectiu

El Pons Lleida, després de superar dijous els quarts de final amb una treballada victòria sobre l’Alcoi (5-3), s’enfronta avui amb el Noia (15.45) a la recerca d’una plaça per a la que seria la primera final de la Copa del Rei de la seua història. Tindrà davant l’equip que va destronar el vigent campió, el Barça, que va caure en el segon partit de quarts de final contra els de l’Alt Penedès per 0-2. L’altra semifinal la disputaran, a les 18.15, el Liceo i el Reus, que ahir van eliminar l’Igualada (5-4) i el Calafell (2-1), respectivament.

Edu Amat, entrenador del Pons Lleida, va destacar la il·lusió de l’equip lleidatà per fer història, tornar a guanyar avui i lluitar demà pel títol. “Hem vingut amb ambició, ja ho havíem dit. Sabíem que tots els partits serien difícils, però la mentalitat de l’equip ha de ser aquesta i tenim ganes i il·lusió de classificar-nos per a la final”, va afegir.Amat va dir que no el va sorprendre que el Noia eliminés el Barça. “Abans de començar la competició tots donaven ja el Barça com a finalista. Però ja ho he dit altres vegades, això és la Copa i en un duel pot passar qualsevol cosa. Hi ha molta igualtat. De tota manera ja sabíem que el Noia tenia capacitat per guanyar el Barça, ja ho acabaven de fer a la Lliga de Campions i estan en una dinàmica positiva”. Del rival d’avui va dir que “és un equip sòlid, fort i sens dubte que serà complicat. És un equip que està en progressió, que està evolucionant i amb jugadors de qualitat. Però tenim les nostres cartes i les jugarem”.L’equip tampoc no podrà comptar amb Nico Ojeda, lesionat al genoll, que el deixa amb una rotació menys. “Ens afecta la seua baixa, per descomptat, i més davant d’un rival tan físic com el Noia. Però l’equip ja va fer un pas endavant contra l’Alcoi i estem en bon moment”, va concloure.Per la seua part, Antonio Chino Miguélez va destacar la càrrega de moral que suposa per a l’equip estar en semifinals. “Sí que es pot notar el cansament a les cames, però sense cap dubte la il·lusió pesa més. L’equip té ganes d’estar a la final.”

Liceo i Reus eliminen l’Igualada i l’amfitrió Calafell

Liceo i Reus seran els dos equips que, a partir de les 18.15, s’enfrontaran en la segona semifinal a la recerca de l’altra plaça a la final de demà diumenge (12.15). Els dos partits de la jornada de quarts d’ahir van ser molt equilibrats. El Liceo va eliminar l’Igualada per 5-4, mentre que el Reus va derrotar l’amfitrió del torneig, el Calafell, per un ajustat 2-1.