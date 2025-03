El Madrid, per penals

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

❘ madrid ❘ Després de firmar un pèssim partit, però gràcies als penals i a la dosi de sort ja habitual, el Reial Madrid es va classificar per als quarts de final de la Champions malgrat perdre al Metropolitano davant de l’Atlètic. Anivellada l’eliminatòria per l’Atlètic de Madrid als 27 segons, amb ocasions suficients per a la remuntada estavellades totes davant de Thibaut Courtois, i fallada una pena màxima per Vinícius ja a la segona part, la tanda de penals va culminar la supervivència del Reial Madrid al Metropolitano, agafat a una relliscada de Julián Alvarez en el seu llançament de penals, anul·lat pel VAR, i situat gràcies a tots aquests elements a favor seu en els quarts de final de la Lliga de Campions per enfrontar-se a l’Arsenal.

Després de la jornada d’ahir (vegeu el gràfic), els encreuaments de quarts de final queden així: Barcelona-Dortmund, Arsenal-Reial Madrid, PSG-Aston Villa i Bayern-Inter. El Barcelona jugarà l’anada a l’Olímpic de Montjuïc i la tornada, al Signal Iduna Park.

El VAR també va ajudar el Madrid a avançar en la competició. En la tanda de penals, a la qual es va arribar després de l’1-0 amb 90 minuts de joc lamentable i una soporífera pròrroga, Julián Álvarez va transformar el seu llançament, la qual cosa significava el 2-2 en aquell moment, però el VAR el va revisar i el va anul·lar adduint que, a causa d’una relliscada en el moment de llançar, el davanter argentí de l’Atlètic va tocar la pilota amb els dos peus. Gallagher havia igualat l’eliminatòria abans del primer minut de joc, però ja no hi va haver més gols. Hauria pogut evitar l’avorridíssima pròrroga Vinícius, però va llançar alt un penal a la segona meitat.

Abans del partit, hi va haver incidents a l’exterior de l’estadi, cosa que va obligar la Policia a fer diverses càrregues que van culminar amb almenys dos detinguts. La Policia també va desallotjar mig miler d’ultres del Madrid, que anaven amb indumentària negra i la cara tapada i que pretenien colar-se a l’estadi amb la grada d’animació blanca.