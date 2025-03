Oferta per omplir el Camp d’Esports en la recta final

Publicat per VÍCTOR PARACUELLOS Creat: Actualitzat:

Paquets d’entrades a preus assequibles perquè l’afició del Lleida ompli el Camp d’Esports en aquesta recta final de la fase regular de la Lliga. Aquesta és la proposta que ahir va llançar el club de cara als quatre últims partits que l’equip ara dirigit per Iñigo Idiakez ha de disputar al Camp d’Esports i que ahir van presentar Marc Torres, adjunt a la presidència del club, i Marta Pereira, directora general.

“Volem presentar una campanya perquè aquest sigui un final de temporada explosiu”, va assenyalar Torres. “Animem la gent a venir al Camp d’Esports en el tram decisiu, en el qual hem de donar l’empenta definitiva per aconseguir l’objectiu que ens vam plantejar al principi de temporada, jugar el play-off”, va destacar.

“Creiem que això és factible, estem a tres punts d’entrar a la zona noble i des del club hem preparat una campanya per animar l’afició a omplir el Camp d’Esports i repetir l’ambient que hi va haver la passada temporada, una crida a tots els abonats, aficionats i a la ciutat per omplir massivament l’estadi”, va assenyalar.

Marta Pereira va detallar que, de cara a aquestes “quatre finals” davant de l’Europa, Terrassa, València Mestalla i Espanyol B, “els abonats podran dur un acompanyant gratis directament a la porta d’entrada el mateix dia del partit amb el seu carnet”, mentre que per als no abonats es posen a la venda lots d’entrades a preu especial en funció de la zona de l’estadi que es triï.

Així, els seguidors, en cadascun dels encontres, podran comprar paquets de 3 entrades a 20 euros a Gol Nord; a 30 euros si són localitats de Lateral i a 40 si són de Tribuna.

També poden adquirir-se paquets de 5 entrades a 30, 50 i 70 euros, respectivament, i de 25 entrades a 100 euros a Gol Nord, 175 a Lateral i 200 euros a Tribuna.

“Són uns preus formidables perquè la gent s’animi, vingui i gaudeixi” dels partits, va insistir Marta Pereira. “L’equip ha de notar l’alè dels aficionats i anar tots a l’una”, va afegir Marc Torres, que va recordar que “estem només a tres punts”. El mateix dia de partit, les entrades individuals es vendran al preu habitual.