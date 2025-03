Òscar Villaverde continua a la junta directiva de la Catalana

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

Òscar Villaverde, president del Club Tennis Urgell, continuarà formant part de la junta directiva de la Federació Catalana de Tennis. El lleidatà formava part de la candidatura encapçalada per Jordi Tamayo, reelegit al ser l’únic que es va presentar a les eleccions per a aquesta federació.

Villaverde, que serà vocal i membre del comitè de promoció del tenis català, departament clau per buscar una solució a la pèrdua de participació a les escoles de tenis catalanes en els últims anys, va expressar la seua satisfacció per poder continuar treballant per al tenis català “donant continuïtat al treball que ja s’ha fet en els últims anys”.

En aquest sentit, el president del CT Urgell ha volgut posar de relleu “la tasca que s’ha portat a terme per sanejar l’economia de l’FCT, que estava en una situació bastant delicada”.

Villaverde i la resta de la junta aposten, en aquest sentit, per fer realitat el lema d’aquesta candidatura, “Seguim Units pel Tennis Català”, i va afegir que “remar tots junts en la mateixa direcció és la millor manera d’assolir el bé comú del nostre esport”.